MUŠKARCI BEŽE OD NJE ZBOG POSLA KOJIM SE BAVI: Pošteno zarađuje, ali to nije dovoljno - "ovo je najneprivlačnije ikad"

Devojka koja se bavi "muškim" poslom kaže da momci zbog toga beže od nje!

Izvor: TikTok/Screenshot/rattlekings

Uprkos tome što je 21. vek i što su se neke stvari promenile u položaju žena i u načinu razmišljanja, i dalje postoje poslovi koji se smatraju pretežno ženskim ili muškim.

Darsi Ričards iz Norfolka bavi se "muškim" poslom i kaže da joj je muka da je zbog toga osuđuju. Ova 26-godišnjakinja je zdiarka, a na TikTiku ima više od 200.000 pratilaca gde redovno objavljuje snimke s posla i kaže da to "radi za sve devojke".

Međutim, to joj donelo i mnogo ružnih komentara od muškaraca, poput: "Pa, ovo mora da je najneatraktivnija stvar kojom žena danas može da se bavi". To su reči koje joj je napisao jedan muškarac u komentaru na video, a ima onih kao, na primer: "Zašto ku*ka ređa cigle?".

Pogledajte 00:52 Zidarka 2 Izvor: tiktok/@rattlekings Izvor: tiktok/@rattlekings

Ovu bivšu konobaricu kritikuju i da "nije dovoljno jaka", kao i da "presporo" obavlja ovaj tradicionalno muški posao.

"Biti žensko u ovom poslu je ZAISTA teško. Ovo nije vrsta posla gde možeš da kuliraš ceo dan. Teško je bukvalno svakog dana, a biti žensko u ovom poslu je ekstremno izazovno", kaže Darsi.

Pogledajte 00:11 Zidarka 1 Izvor: tiktok/@rattlekings Izvor: tiktok/@rattlekings

Da bi pokazala svima da može da bude i veoma ženstvena, ova vredna devojka je objavila i nekoliko snimaka u kojima pokazuje kako izgleda kada se dotera za izlazak.

"Mnoge devojke, stotine njih, pisale su mi da sam im inspiracija. Misle da je sjajno to što radim i kažu da će i one time da se bave. Ali, nije reč samo o ženama, polovina mojih pratilaca su muškarci, koji su takođe srećni što dame ulaze u ovaj posao. Srećom, pozitivnost nadjačava negativnost u stotinama hiljada. Ali da, dobijam i negativne komentare od ljudi onlajn, i to uvek od muškaraca. Oni vide samo patetičnu devojku koja traži pažnju. Misle da sam preslaba da se bavim ovim poslom i da sam previše spora. Jedan momak mi je čak napisao da je to užasno neprivlačno".

Ali, srećom, ne dele svi isto mišljenje, pa se mnogima veoma dopada to što Darsi nema problem da zasuče rukave i baci se na posao, tako da ima i dosta udvarača.

"Ko bi rekao da čizme sa čeličnim ojačanjem mogu da budu tako seksi? Kliše je da većina žena voli muškarce u uniformama, ali izgleda da i muškarci vole", poručila je ona.