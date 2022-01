HAOS NA INSTAGRAMU - PITALA ZA VEŠ, DOBILA UVREDE! Pisala srpskom modnom brendu, odgovor zapalio Internet! (FOTO)

Izbila svađa na mrežama zbog brenda Extreme intimo!

Danas se veliki broj modnih brendova definiše kao "body positive", a što znači da prihvataju žensko i muško tijelo u svom njegovim oblicima - od najmšavijeg, pa do najdebljeg. "Body positivity" je prihvatanje sebe i ovaj pokret već duže vrijemena je rasprostranjen u svijetu. Jedna od najglasnijih predstavnica pokreta je plus sajz manekenka Ešli Grejem.

Ovaj pokret je nastao kao odgovor na "body shaming" (koji kritikuje svaku nesavršenost). Ideja je da bi svaka osoba trebalo da se osjeća dobro u svojoj koži i da nikako ne treba da se stidi svoje nesavršenosti.

Kako je "prihvatanje sopstvenog tijela " apsloutni trend u svijetu, brojne modne kuće su prilagodila svoje linije prema onima koji nisu građeni pod uobičajenim standardima. Ovaj pokret je "zahvatio" i modnu industriju u regionu. Ili makar "na papiru"...

U praksi to zaista nije uvijek tako. Koliko puta ste naletjeli na neku robnu marku, koja zvanično podržava "body positivity", a zapravo u svojim kolekcijama nema vanstandardne veličine kao što su 2XL, 5XL ili čak XS? Ako ove veličine ne postoje, onda to znači samo jedno - ne postoji odjeća za kupce nestandarnih veličina.

Svoje iskustvo sa jednom takvim kompanijom koja se bavi proizvodnjom donjeg veša, pidžama, spavaćica i ostale "kućne garderobe", a koja posluje i u Crnoj Gori - "Extreme intimo", opisala je korisnica Instagrama po imenu Vanja.

Na ovoj mreži je objavila svoju prepisku sa administratorima zvaničnog profila ovog brenda, a njihovi odgovori izazvali su buru na društvenim mrežama. Evo o čemu je riječ...

Vanjina prepiska sa ljudima iz Extreme Intima..

"Zamoliću vas da odvojite minut da ovo pročitate: Kao što sam napisala, NIKO NIKOGA ne prisiljava da se predstavlja kao Body Positive brand, ali svakako kad to radite, morate snositi odgovornost za to što niste body positive brand, jer, ako nemate veličine manje od S i veličine veće od XL, to svakako NISTE. Ponižavajući ton u odgovorima neću ni da komentarišem. Jeste, ja snosim odgovornost što sam debela, ali vi snosite odgovornost što širite lažnu sliku o svom brendu. Prije svega, prejadno. Neću kupiti NIKAD ništa tamo, kao i što znam da moji prijatelji neće, jer bar malo časti imamo. Čestitke, sramite se", napisala je Vanja i priložila prepisku sa ljudima iz "Extreme Intima".

Ono što je mnoge razbjesnjelo u odgovorima jeste što ljudi koji stoje iza brenda koji se prestavlja kao "body postive", žene koje se ne uklapaju u standardne mjere nazivaju nesavršenim - "dobijamo pohvale i od (ne)savršenih žena", kažu oni dok su se korisnici mreža samo još više razjarili...

"Extremna demagogija!", "(Ne)savršene dame!!!!", "Ovo je za sud", "Bukvalno sram ih bilo!", samo su neki od komentara na mrežama...