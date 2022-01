ANA DRŽI REKORD U NAJDUŽOJ KOSI NA SVETU: Osedela je sa 13 i pere je samo 1 mesečno - tek da čujete RAZLOG ove odluke!

Devojka se ošišala samo jednom u životu, a onda je rekla: "Nikad više". U nastavku saznajte razlog ove odluke!

Izvor: Instagram/prettyshepher

Ana Šepard (30) iz Mađarske bila je uznemirena kada je naišla na prvu sedu u kosi. Imala je samo 13 godina, a zbog kose, koja je ubrzo postala seda, dobijala je uvrede od svojih vršnjaka iz škole. Nazivali su je Kruelom, popularnim likom iz crtanog filma "101 dalmatinac", a ona je sada ponosna zbog svog upečatljivog aduta.

Ana danas drži svetski rekord u najdužoj kosi, a kako kaže, pere je samo jednom mesečno. Ona smatra da je to najbolji način za negu i održavanje, a iako je češlja jednom nedeljno, ponekad se dogodi da to ne uradi i po nekoliko nedelja za redom.

Ana ima više od 17.000 vernih pratilaca na Instagramu. Kosa joj je duga oko 5 metara i svojim objavama pratiocima šalje poruku da private svoje mane i zavole ih. Njen video u kom objašnjava da kosu pere jednom mesečno, ima preko milion pregleda.

"Molila sam majku da me pusti da ofarbam kosu kada sam počela da izgledam poput starice. Bila sam tako tužna i zabrinuta, zaista sam izgledala staro. Ljudi bi buljili u moje sede pramenove i često bih dobijala negativne kritike i uvrede. Ipak, vremenom sam naučila da volim svoju sedu kosu i ona je postala moj zaštitni znak", objašnjava Ana.

Osim toga, Ana je priznala da je imala neke čudne zahteve od muških obožavalaca, uključujući jednog pratioca koji joj je ponudio novac da bi joj lizao kosu.

"Bila sam izgubljena i bez teksta", rekla je Ana prisećajući se bizarnog predloga.

"Poslednji put sam se ošišala kada sam imala 14 godina. Otišla sam do frizera i tražila da mi skrati krajeve, ali ona mi je drastično skratila kosu. Od tada se više nikada nisam vraćala frizeru. Ako ikad zatreba, samo zamolim majku da me podšiša, ali to je samo jednom u nekoliko godina", istakla je tridesetogodišnjakinja.