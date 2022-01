POZIRALA JE ZA "PLEJBOJ", GLUMILA I UDALA SE ZA MILIJARDERA: Ljepotica za koju niko nije čuo živi život iz snova!

Zgodna i lijepa plavuša krasila je mnoge naslovnice i glumila u nekim poznatim filmovima, a u Srbiji za nju malo ko zna!

Izvor: Profimedia

Ime Ivane Božilović mnogima u ne znači ništa, ali ova lepa i zgodna plavuša pojavljivala se na stranicama "Plejboja" i "Maksima", glumila u "Čarlijevim Anđelima" i radila kao voditeljka. Nakon toga je upoznala muža milijardera, kojem je rodila troje dece i karijeru zbog porodičnog života stavila na pauzu, ali se pre nekoliko meseci vratila ispred objektiva fotoaparata.

Ova lepotica inače je rođena 1977. godine u Beogradu, ali od ranog detinjstva živi u Čikagu, gde je izgradila uspešnu manekensku i glumačku karijeru, pa je tako u "Čarlijevim anđelima" glumila rame uz rame sa Kameron Dijaz i Dru Barimor. Osim toga, glumila u filmovima "Sto devojaka", "Lovci na deveruše", slikala se i za najpopularnije časopise za muškarce - "Plejboj" i "Maksim", a u jednom periodu je radila i kao televizijska voditeljka.

Međutim, nakon što je upoznala i udala se za Endrua Fajerstouna, praunuka osnivača kompanije za proizvodnju guma "Fajerston", rodila mu je troje dece i povukla se iz javnosti.

Endru je tako jednom prilikom pre dve godine izjavio da je neizmerno srećan i zahvalan sudbini što ih je spojila, kao i da su se njihova srca jednostavno pronašla.

"Danas je 12 godina od kako sam upoznao Ivanu. Kakve su šanse da dečko iz Los Olivosa upozna devojku iz Beograda, iz Srbije i da završe zajedno i ostatak života provedu zajedno?! Nisam siguran da li je to bila sreća ili nešto drugo, ali sam siguran da me je srce dovelo do tebe", napisao je čuveni milijarder.

On je nedavno obavestio svoje pratioce da se Ivana konačno vraća pred kamere i to kao zaštitno lice mnogih poznatih modnih brednova kao što su "Bloomingdale's", "Lorde and Belle" i mnogi drugi.

"Kada smo Ivana i ja počeli da izlazimo pre 15 godina, imao sam običaj da strpljivo sedim na produkcijskim setovima jer je ona stalno radila reklamne kampanje i štampane oglase. U stvari, na našem prvom zajedničkom putovanju, ja sam bio njen '+1' tokom pojavljivanja na crvenom tepihu za filmsku premijeru na Menhetnu! Dve godine kasnije, Ivana je podnela neverovatnu žrtvu zbog mene i naše porodice stavljajući svoju karijeru na pauzu kada smo se preselili iz Los Anđelesa kako bi mogla da odgaja naše troje dece. Ne prođe dan da se ne setim koliko sam srećan. Ali danas... Ivana se vratila ispred kamera i ne mogu biti ponosniji na nju! Mislim da njen agent nikada nije pomislio da je preseljenje na selo i podizanje porodice mudra odluka u karijeri, ali ja jesam!!! (Dušo, ne brini... deca su stigla do škole, a ja sam im čak spakovao ručak...)", napisao je on.