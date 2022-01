NJENE FOTKE SU PRIVUKLE PAŽNJU MUŠKARACA IZ POGREŠNIH RAZLOGA: Šalju joj poruke da je žele, a ona ima drugu misiju! FOTO

Devojka koja zbog poremećaja ima vidno asimetrične grudi našla se na meti neželjenih komentara od strane muškaraca!

Izvor: Instagram/Screenshot/beccabutcherx

Rebeka Bučer (24) ima Polandov sindrom, što znači da joj je jedna dojka znatno manja od druge – preciznije, desna dojka joj je veličine D korpe, a leva A korpa.

Ova devojka iz Velike Britanije je svoje asimetrične grudi prihvatila, pa je počela na društvenim mrežama počela da objavljuje fotografije kako bi podigla svest u vezi sa tim retkim kongenitalnim poremećajem, zbog kojeg jedan grudni mišić ostaje nerazvijen.

Međutim, sada je počela da dobija jezive poruke muškaraca kojima je to fetiš. Rebeka kaže da su je zbog asimetričnih grudi u školi stalno zadirkivali i poručivali su joj da "nikad neće naći ljubav", kao i da je "nikad niko neće želeti".

Iako je uspela da se izdigne iznad takvih, zlobnih komentara, nikada nije upoznala nijednu ženu koja ima ovakav problem, pa je zato progovorila o svemu, želeći da makar ona drugima bude podrška.

Objavivši video o svom iskustvu, ova devojka je stupila u kontakt sa mnogim ženama koje takođe pate od Polandovog sindroma, ali se našla i na meti pažnje kakvu nije želela.

"Otkako su izašli moji videi, neki muškarci mi šalju poruke u kojima seksualizuju moje grudi. Dobijam poruke poput ’želim da budem sa tobom zbog tvojih grudi’, ’dopadaš mi se zbog takvih grudi’ ili ’želim da vidim tvoje dojke takve kakve jesu’".

Rebeka je ove muškarce blokirala jer i ona i njen momak žele da izbegnu potencijalne probleme, ali i zato što smatra da ovakva, neprikladna fetišizacija ne treba bude normalizovana.

"Ne uznemirava me to previše jer se dešavalo mnogo puta, navikla sam. Ali, mi kao žene ne treba da navikavamo na to. Ne treba da kažemo ’oh, pa to je normalno’. Ne treba da bude normalno da se dešavaju takve stvari. Nikada nisam seksualizovana svoje grudi, trudim se da imam samopouzdanja i da se dobro osećam u svom telu. Ne pokušavam da budem seksualna, niti radim išta da bih privukla pažnju muškaraca, ne pokušavam time da zavedem ljude. Pokušavam da podignem svest o tome, ali očigledno, muškarci vide dojke i za njih je to seksualna stvar", poručila je.

Rebeka je odlučila da ne ide "pod nož" kako bi estetski sredila grudi, ali kaže da nema ništa protiv žena koje odluče da to urade, te da svako ima pravo na svoj izbor.

"Ljudi mi šalju poruke da mi kažu da su pročitali tekst i da misle da je sjajno to što radim. Ljudi koji nemaju Polandov sindrom mi takođe pišu i kažu da su danas naučili nešto novo. Tako da, razgovor sa ljudima i deljenje moje priče je definitivno pomoglo milionima ljudi širom sveta", zaključuje Rebeka.