MALTRETIRALI JE ZBOG VELIKIH GRUDI, ONA STAVILA JOŠ VEĆE I POSTALA MILIONERKA: "U meni ima više plastike nego u okeanu"

Devojka koju su vršnjaci nekada maltretirali zbog velikih grudi sada je zahvaljujući njima postala milionerka!

Izvor: Instagram/Screenshot/bbygirlbella33

Izabela Džejms (27) koja živi u Los Anđelesu, kaže da su je vršnjaci stalno ismevali zbog izgleda kada je bila tinejdžerka. Ona je i u tom uzrastu imala velike grudi, a uzak struk ih je još više naglašavao.

Međutim, umesto da dozvoli da joj to poljulja samopouzdanje, Izabela je odlučila da svoj izgled iskoristi i počela je da prodaje eksplicitan sadržaj na OnlyFansu. Od toga je, kako kaže, za samo 18 meseci zaradila čitavo bogatstvo – više od dva miliona dolara!

"U srednjoj školi su me svi maltretirali jer sam imala veće grudi. Nazivali su me ku*vom. Uvek sam se osećala seksualizovano, pa sam na kraju odlučila da od toga zaradim. Nisam dozvolila nasilnicima da me povrede, to je bilo moje gorivo da postanem uspešna. Mislim da moje telo reflektuje ono što ja sada jesam", rekla je ona.

Ona je svoje prirodno velike grudi dodatno uvećala, a potrošila je i 50.000 dolara na filere i razne tretmane.

"Ljudi misle da su plastične operacije nešto što radiš kada mrziš svoje telo, ali moje izmene na telu su čin ljubavi prema sebi. Neke devojke preteraju u uvećanju usana ili grudi. Nikada ne želim da izgledam kao lik iz crtaća. Za mene je to samo način da sebe učinim moćnijom".

Prema Izabelinim rečima, biti dro*a, a to su reči kojima ona sebe opisuje, je "spiritualni poziv" koji joj pomaže da izrazi svoju ženstvenost.

"Ja sebe predstavljam kao dro*astu seks lutku, izgradila sam čitavu armiju obožavalaca na taj način. Muškarci obožavaju da vide koliko imam samopouzdanja".

Međutim, njen izgled i dalje privlači brojne negativne komentare.

"Čitav život ljudi bulje u mene. Osuđuju šta god da uradiš. Stalno dobijam komentare da sam plastična. Jedna osoba mi je napisala da u meni ima više plastike nego u okeanu, ali ja ih ignorišem. Onlajn mrzitelji mi samo pomažu da budem još popularnija, deleći moje snimke i slike", poručuje.

Izabela pored toga zarađuje i na berzi i kriptovalutama.

"Ne sudite dro*i po plavoj kosi i grudima. Volim da iznenadim ljude koji me potcenjuju pričajući im o metafizici ili poslovnim strategijama. Možete da postignete sve što želite ako se potrudite i verujete u sebe. Kladim se da moji mrzitelji nikada nisu ni pomislili da će to što su me nazivali ku*vom pomoći da postanem milionerka".