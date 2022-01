2 VRSTE VOĆA NAJBRŽE SPUŠTAJU HOLESTEROL! Jedite ih svakog dana i OČISTITE masnoće iz krvi, evo kako deluju!

Koje voće spušta holesterol? Prvi saveznik na ovom putu su vam jabuke, a za drugo možda i niste znali kako deluje!

Ako imate povišen holesterol, postoje namirnice koje bi trebalo da pojačate u svakodnevnoj ishrani jer će pomoći da spustite holesterol na prirodan način.

Zdrava ishrana prvi je korak ka održavanju normalnih vrednosti holesterola, a dve vrste voća su vam najbolji saveznici na tom putu!

Prve su jabuke, jedna od najboljih namirnica koje snižavaju holesterol. Jabuke sadrže vlakna, konkretno rastvorljivo vlakno pektin, koje spušta LDL ili "loši" holesterol.

Kako deluje pektin? On sprečava da telo apsorbuje previše holesterola i prebaci ga u krvotok, gde će se on dalje taložiti na zidovima krvnih sudova. I to nije sve - od svih namirnica koje sadrže pektin, jabuke su "pobednik" jer telo pektin iz njih koristi na najbolji način. Pročitajte i koje su najzdravije jabuke!

Ali postoji još jedno voće za koje nikada ne biste rekli da pomaže da spustite holesterol na prirodan način. U pitanju je avokado, odličan izvor zdravih masti.

"Harvard helt" prenosi da zdrave masnoće u ishrani mogu dobro da zamene one nezdravije, zbog čega će nivo holesterola biti smanjen. Ako ne jedete često avokado, imamo trik za njegovo čišćenje!

