POJAVIĆE SE JOŠ JEDAN SOJ, ALI USKORO JE KRAJ PANDEMIJE: Doktor iz Berlina – JANUAR će biti NAJGORI, 5. doza je izvjesna

Dva pitanja koja sve najviše interesuju jesu - kada će biti kraj korone i da li će biti 5. doza vakcine. Stručnjak iz Berlina dao je odgovor na njih!

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/TV Prva/screenshot

Sudar gripa i korone, nazvan fluron ili flurona, tek što je registrovan u svijetu - a stigao je i u Hrvatsku - već izaziva zabrinutost. Stručnjaci upozoravaju da komplikacije mogu biti još veće, a pitanje je da li će oni koji su imunizovani proći sa lakšim kliničkim slikama.

Dr Andrej Trampuž direktor za ispitivanje iz infektivne labortatorije iz Berlina je u uključenju uživo u jutarnji program na TV Prva objasnio šta nas očekuje u narednom periodu i da li imamo razloga za brigu zbog novog soja.

"Nema razloga da strahujemo da bi zbog flurone situacija bila gora. Već sada je kritično sa omikronom koji je veoma opasan i još će biti opasniji u januaru i možda čak u februaru, jer nemamo dovoljno vakcinisanih. Oni čiji je imunitet slab, koji imaju jednu infekciju mogu dobiti i drugu, to nije ništa neobično. Zato je savjet da se vakcinišemo, ne samo protiv korone, već i protiv gripa."

Kako je moguće da virus ovom brzinom mutira? Ranije je razmak između pojave novih sojeva bio oko pola godine...

"Mislim da će uskoro biti kraj pandemije i kraj svega toga. Moguće je da će se pojaviti još jedan soj koji će akumulirati nove mutacije. Pošto imamo toliko novih infekcija da virus ima mogućnost da i dalje mutira. Jedino što možemo jeste da ubrzamo vakcinaciju, a drugo dok ne postignemo ovih 80 odsto vakcinisanih, jeste da nosimo masku u zatvorenim prostorijama i ako će biti kritična situacija, što i očekujemo, moguć je i lokdaun (zatvaranje) i januaru."

Četvrta, pa peta doza

Uveliko se govori o četvrtoj dozi, jer stručnjaci smatraju da efkasnost vakcina opada sa ovim pojavom novih sojeva.

"Treba uraditi i jedno i drugo - da se brzo vakcinišu oni koji nisu, a već jedna doza je bolja nego nijedna, smanjuje rizik da će doći do teškog toka infekcije za 63 odsto. Ali još bolje je ako imamo tri doze. Izrael je počeo sa četvrtom. Vjerovatno ćemo na kraju godine imati i petu dozu, jer kada vakcinišemo dovoljno ljudi, oni će se i dalje inficirati, ali će tada korona biti kao obična prehlada. To će biti prirodni buster i omikron ili bilo koja mutacija će biti poput prehlade."

Da li zaista možemo da se nadamo da će korona nestati?

"Svaka pandemija ima svoj kraj. Ali to ne znači da će biti kraj korona virusa, već samo on više neće biti opasan, to je bitna razlika koju ljudi treba da razumiju. Revakcinacijom možemo spriječiti puno smrtnih slučajeva. Na nivou svijeta, postoji veliki broj vakcinisanih, ne fali nam puno i da postignemo tih 80 odsto. Vjerovatno će biti još jedna mutacija, i to će biti korak nazad, ali mi možemo ići dva koraka unapred sa vakcinacijom. Vjerovatno će se u narednim godinama protiv gripa i korone vakcinisati samo oni koji su rizični, a to su stari ljudi ili hronični bolesnici koji će vjerovatno svake godine, prije početka zime, dobiti dvostruku vakcinu", kaže doktor i napominje da nas ipak očekuje veoma težak period u bliskoj budućnosti. Moramo vakcinisati djecu, makar onu stariju od pet godina."

Najmlađi na udaru

O tome kakve su kliničke slike kod najmlađih dr Andrej kaže:

"Ima teških kliničkih slika. Ako virus dođe u pluća, onda ima i upala pluća, što znači da i djeca moraju na respirator i da potencijalno umiru, iako procentualno mnogo manje u odnosu na starije. Ali ako imamo svakog dana toliki broj infekcija, čak i ako je samo 0,5 odsto smrtnih slučajeva, to je i dalje veliki broj", ističe dr Trampuž i napominje da nas čeka izuzetno teška situacija tokom zime.

"Očekuje nas par voma teških nedelja, jer omikron je tek na početku. Nije još kraj, sada će biti još gore, treba ostati kod kuće i nositi maske. Omikron jeste manje opasan, ali tako brzo se širi, svaka dva do tri dana imamo dva puta više novozaraženih i to najmlađih. Djeca sada pune jedinice intenzivne njege, što je tragično jer bismo mogli sve da spriječimo ako bismo se vakcinisali", ističe doktor.