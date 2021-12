3 STVARI NIKAKO NE TREBA DA RADITE ZA NOVU GODINU, PRIVLAČE NESREĆU: Evo i kako da privučete sreću i novac!

Isprobajte neke od ovih predloga koji mogu da vam pomognu da u 2022. budete srećniji, imate više novca...

Širom sveta postoje različite prakse, navike koje ljudi poštuju, u nadi da će im to doneti sreću, zdravlje i novac u narednoj godini. Neki to smatraju sujevernim, ali mnogi nemaju ništa protiv da to probaju, objašnjavajući da svakako ne može da im škodi.