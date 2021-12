AKO DOBIJETE SEKSI VEŠ ZA NG, VRATITE GA I TRAŽITE ČARAPE: Ovo su 3 NAJGORA POKLONA, iznenadiće vas šta otkrivaju

Ubedljivo najgori pokloni koje možere da dobijete od partnera.

Par kvalitetnih čarapa, šolja ili parfem (ako je je neko rešio da "odreši kesu") spadaju u najčešće poklone koje partneri daruju svojim drugim polovinama u vreme praznika.

I možda ovo govori da je partner pomalo lenj da odabere stvar koja je nešto ličnija od gorenevedenih, ali kada čujete koliko neki takođe popularni darovi nisu dobar izbor, bićete zahvalni i na čarapama.

Stručnjak za veze Tina Vilson tvrdi da vam odabir poklona može mnogo toga reći, pa čak i u kakvoj ste vezi. Ako se nešto smatra klišeom, to je poklanjanje seksi donjeg veša osobi sa kojom ste u vezi ili braku. Osim što je neoriginalan, Tina kaže da ako od partnera dobijete veš, to je siguran znak da imate problema u vezi.

"Ako je jedini poklon koji ste dobii od partnera donje rublje, to znači da vaš muškarac mnogo više misli na sebe nego na vas", kaže Tina. "On je taj kome je ovaj poklon, zapravo namenjen, jer će on uživati u pogledu na vas u njemu."

"Ako je donje rublje potpuno drugačije od svega što ste nosili ranije (a ne osećate se prijatno u njemu), to je definitivno poklon za njega."

Stručnjak tvrdi da su donje rublje, poklon kartice i sobne biljke najgori odabir jer signaliziraju probleme u vezi.

"Donji veš može da bude 'nezgodan' poklon, jer zapravo ukazuje da imate različite poglede na to šta volite, i može da bude znak mnogo većih razmimoilašenja u stavovima.