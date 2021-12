DETALJI NA FOTOGRAFIJI OTKRIVAJU PRAVO STANJE U VEZI: Džaba da se smeškate, nešto drugo odaje vaša osećanja!

Pogledajte fotografiju na kojoj ste vi i vaš partner, možda vam neke stvari u vezi budu jasnije!

Ponekad je u vezama zaista očigledno kada nastupi kriza, ali ima i situacija kada mislite da je sve OK, a zapravo se neprimetno udaljavate jedno od drugog. Vi ste možda srećni i zadovoljni, a da li je i vaš partner ili se pravi da je sve u redu jer ne želi da vas povredi?

U takvim situacijama, kada niste sigurni, govor tela može da otkrije i kaže ono što vam partner možda prećutkuje. Najbolji način da to proverite je, prema rečima stručnjaka za seks, Kortni Koks, da uzmete neku vašu noviju fotografiju i obratite pažnju na detalje.

U vašoj vezi nema problema ako:

- Partner vas na fotografiji gleda pravo u lice – direktni kontakt znači da ništa ne krije.

- Sedi ili stoji pored vas na fotografiji. To što želi da vam bude fizički blizu pokazuje da je partneru prijatno u vezi, da nije stresno.

- Gornji deo tela vas i vašeg partnera je blizu kada se grlite. Što su vam srca bliže, to je veća i emocionalna bliskost među vama.

- Karlice su vam blizu kada se grlite. Što su bliže kukovi na fotografijama, to znači da je seksualni život bolji i redovniji. Ukoliko su vam tela pripijena od ramena nadole, do kolena, to je znak da među vama postoji savršen balans ljubavi i seksa.

- Čela vam se dodiruju kada se grlite ili pre nego što se poljubite. To je sjajan znak poverenja i privrženosti među partnerima.

Ako se ne pronalazite u svemu ovome, razmislite o sledećem:

- Vrlo često stojite udaljeni jedno od drugog – fizička udaljenost odslikava emocinalnu.

- Jedine situacije u kojima se dodirujete su kada se pozdravljate ili imate seks. Među vama se izgubila fizička intimnost i postali ste "prijatelji s povlasticama".

- Izbegavate kontakt očima. Krijtete li nekog ili nešto ili možda želite da izbegnete da priznate činjenicu da stvari među vama nisu dobre?

- Vaš govor tela je zatvoren, tj. stavljate fizičke barijere između vas dok sedite ili ležite.