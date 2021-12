OD PSOVKI, PREKO VAĐENJA PIŠTOLJA, DO KRAJNJE NEVEROVATNE SCENE: Trgovci otkrili najgore što im se desilo za praznike!

Trgovci otkrili neprijatne situacije koje su imali na poslu tokom praznika...

Kada su praznici, mi obično "ludimo" zbog gužvi u prodavnicama, a i ne razmišljamo kako je prodavcima koji tu provode cele smene, noseći se sa tom istom gužvom.

Praznične gužve u nama umeju da probude ono najgore u nama, pa neretko trgovci moraju da trpe ispade nervoznih mušterija. Otkrili su i šta je najgore što su doživeli!

"Radio sam i neki muškarac mi je stavio pištolj na glavu kad sam intervenisao između njega i druge mušterije. Ja sam mu samo rekao: 'Ne možete to da unesete ovde gde su deca'. Zbunjeno me je pogledao, pogledao pištolj, vratio ga u jaknu i mirno izašao iz prodavnice. Razlog njegovog besa je taj što smo imali ljude iz staračkih domova koji su nas posećivali i imali su službenog fotografa. On nije želeo da bude ni na jednoj fotografiji", ispričao je muškarac za britanski "Metro".

"Jednom mi je jedan kupac rekao da se je**m jer nismo imali više šargarepa", kaže jedna od radnica.

Jedna prodavačica prisetila se kako su u prodavnici gde je radio na Badnje veče bacali sve proizvode kojima je istekao rok, a jedna žena ju je sa decom pratila po radnji.

"Vozili su dvoja, troja kolica puna stvari, a onda su tražili od mene da im spustim cenu proizvoda kojima uopšte nije istekao rok trajanja. Postali su užasno bezobrazni kada sam im rekla da ne mogu to da uradim".

Jedna majka htela je da ostavi dete na čuvanje ženi koja je radila na pultu za informacije, kako bi ona mogla da uđe i nesmetano kupuje u radnji. To nije jedina neprijatna situacija koju je ova radnica imala.

"Jedan čovek je došao da zameni igračku koja nije radila i počeo je da urla na mene kako sam uništila Božić njegovom detetu. Odmah sam mu rekla da to nije moj problem".

Prodavac u jednom marketu ispričao je zaista horor priču koja se desila u njegovoj smeni.

"Jedan čovek se srušio na Božić, imao je srčani udar. Dok smo čekali hitnu pomoć ljudi su se žalili da ne mogu da dođu do povrća jer on leži na podu!", priča zapanjeni čovek.

"Svake godine na Badnje veče neko dođe deset minuta pre zatvaranja jer nemaju ćurku ili povrće i slično. Još gore mi je kad me pitaju imamo li neki proizvod, koji nemamo već šest godina, odgovorim da nemamo, a oni me onda ubeđuju da smo ga imali prošle godine", u neverici priča trgovkinja.