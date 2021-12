OD MOMAKA KRIJE OGROMNU TAJNU I TVRDI DA NE ZASLUŽUJU DA ZNAJU: "Ljudi koji su puni predrasuda to ne razumeju!" (FOTO)

Na prvi pogled ne biste ni pomislili o čemu je reč!

Izvor: Instagram/Screenshot/tayladow_

Tejla Dau (20) na prvi pogled izgleda poput bilo koje druge devojke. Međutim, ono po čemu se ona razlikuje je tajna koju krije od svojih udvarača, zbog čega su je mnogi napali na društvenim mrežama.

Naime, Tejla je transrodna devojka koja svojim udvaračima u izlasku ne otkriva da je tehnički još uvek muškarac.

"Ne zaslužuju da znaju", kaže ona u jednom od snimaka, a razlog je jednostavan – smatra da nije bezbedno da baš svakom pijanom ili polupijanom frajeru u izlasku otkriva takve stvari.

Ona je prošla kroz hormonsku terapiju kako bi izgledala ženstvenije, podvrgla se brojnim estetskim operacijama, ali još uvek nije operaciju potpune promene pola, tj. još uvek ima muški polni organ.

"Ne osećam da je sigurno da pričam sve o svom životu, pogotovo nekome koga uopše ne poznajem. Sve dok se između nas ne događa ništa seksualno, mislim da se to nikoga ni tiče. Ako neko poželi da mi plati piće i poljubiti me, ćutim. Ne govorim ništa izuzev u slučaju ako se osećam dovoljno prijatno da to priznam.

U slučaju nečeg ozbiljnijeg, seksa ili izlaska na sastanak, odmah otkrivam karte", naglasila je.

S obzirom na to da je zbog toga bila na meti mnogih kritika na društvenim mrežama, Tejla je rekla ljudima da pokušaju da se stave u njenu kožu i da sagledaju stvar iz njene perspektive.

"Ali, očito, ako ste puni predrasuda prema trans osobama, onda to nikada nećete razumeti", odgovorila je ona na optužbe pojedinih da je nije u redu to što onima sa kojima se ljubaka u izlasku "oduzima pravo na izbor".