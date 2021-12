AKO VAS OVAKO BOLI GLAVA, IMATE VISOK HOLESTEROL: Ni slučajno ne ignorišite, preti opasnost od pucanja krvnih sudova!

Jedna vrsta glavobolje, sasvim neočekivano, može da bude simptom povišenog holesterola!

Izvor: Shutterstock/fizkes

Povišen holesterol je ozbiljan zdravstveni problem koji se najčešće javlja usled unosa previše masne hrane i manjka fizičke aktivnosti. Najčešće nema nikakve simptome, što ga čini još opasnijim.

Međutim, britanski stručnjaci upozoravaju da možda ipak postoji jedan znak koji signalizira na ovaj problem.

"Uglavnom ne postoje neki tipični znači visokog holesterola, zbog čega je važno proveravati ga. To je skriveni faktor rizika, što znači da za to obično saznamo tek kada već ozbiljno uzme maha", kažu iz Britanske asocijacije za srce.

S obzirom na to da povišen holesterol ne daje simptome, jedini način da se sa sigurnoću utvrdi nivo je proverom iz krvi.

Međutim, stručnjaci kažu da neobičan ili "tih" bol u zadnjem delu glave može da bude signal upozorenja.

"Blokada krvnih sudova u tom delu oko glave može da uzrokuje glavobolju u zadnjem delu glave. To se dešava kada dođe do začepljenja krvnih sudova zbog taloženja holesterola. Ukoliko se to ne leči, može da dođe do pucanja krvnog sudova i moždanog udara", upozoravaju stručnjci.

Kod nekih osoba povišen holesterol javlja se usled faktora na koje ne mogu da utiču – na primer, bolesti bubrega, nedovoljno aktivne štitne žlezde i slično – ali u većini slučajeva su za to zaslužne životne navike.

Na primer, unošenje previše zasićenih masti, manjak fizičke aktivnosti, pušenje, konzumiranje alkohola, neki su do faktora rizika za povišen holesterol.