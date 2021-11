NIKADA NE OSTAVLJAJTE SVEĆU DA GORI OVOLIKO DUGO: Niste svesni koliko je opasno, čak i kada mislite da vodite računa

Koliko dugo sme da gori sveća? O ovom pitanju verovatno nikada niste razmišljali, a kad čujete šta kažu stručnjaci...

Izvor: YouTube/MilkAndHoneyLife

Kako vreme postaje hladnije i brže pada veče, sveće su jedan od način ada dom učinite prijatnijim i lepšim tokom ove najsumornije sezone. Ali ako ste neko ko ih drži upaljene neprestano, trebalo bi da budete svesni da postoje ozbiljne posledice ako ih ne koristite odgovorno. Na kraju krajeva, svaki put kada postoji otvoreni plamen, rizikujete da se desi veći i mnogo ozbiljniji požar. Jedna od najvažnijih stvari koje treba imati na umu kod sveća jeste da ne sme da gori previše dugo.

Pa tako, stručnjaci upozoravaju da nikada ne dozvolite da sveća gori duže od četiri sata!

Prema rečima stručnjaka "Good Light Candles", trebalo bi da se pridržavate uputstava proizvođača, ali "po pravilu, svećama ne treba dozvoliti da gore duže od četiri sata". Nakon tokom vremena mogli bi da počnu da se dešavaju određeni problemi...

Postaju "nestabilne" ako su dugo upaljene

Stručnjaci iz "Good Light Candles" objašnjavaju da sveća koja gori duže od četiri sata dovodi do toga da se ugljenik skuplja na fitilju, a to je čini "nestabilnom".

"Ovo može dovesti do opasno velikog plamena, dima i čađi", ističu stručnjaci. Najočiglednija posledica "neposlušnog" plamena je širenje vatre - ali to nije jedini problem sa ostavljanjem sveće satima bez nadzora. Prema "Candleers Candle Co.", predugo gorenje sveće "nije dobro za sveću, posudu u kojoj stoji, vašu kuću, pa i vaše zdravlje.

Može oštetiti vosak i posudu

Profesionalci iz "Candleers Candle Co." napominju:

"Većina proizvođača predlaže da sveća bude upaljena najmanje jedan, a najviše četiri sata u kontinuitetu". Nakon tog vremena, nagomilavanje ugljenika ne samo da stvara nestabilan plamen – ono takođe može da "prouzrokuje neravnomerno topljenje voska, stvaranje čađi, pa čak i da oštetiti posudu u kojoj se drže".

Ako se vosak neravnomerno istopio, to skraćuje životni vek sveći. Ali iz "Candleers Candle Co." dodaju da ostavljanje sveće da gori predugo takođe može da pomeri fitilj.

"Kada je fitilj pomeren od centra, onda sveća gori neravnomerno, tako da ni jedan sat nije dovoljan da se vrh sveće otopi. Ovo će takođe učiniti jednu stranu posude (tegle) ekstremno vrućom", objašnjavaju. Sve ovo zajedno može da utiče da vam se na zidu ili plafonu stvori čađ, pa čak i da se razbije staklena ili keramička posuda u kojoj se drži. Ako, pak, koristite metalne posudice, predugo gorenje sveće će dovesti do pregrevanja dna, što znači da lako može da se "zalepi" za sto ili deo nameštaja na kojoj je držite.

Zato se male sveće sa metalnim uloškom prave da traju tačno četiri sata i predstvalju najbezbednije rešenje.