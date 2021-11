KOJE SU NORMALNE VREDNOSTI ŠEĆERA U KRVI POSLE JELA? Zbog jedne greške u merenju, dobijate VEĆI broj koji nije tačan!

Znate li koje su normalne vrednosti šećera u krvi posle jela, i kada bi ga tačno trebalo izmeriti?

Mnogi ljudi koji pokušavaju šećer da drže pod kontrolom ne znaju koje su normalne vrednosti šećera u krvi posle jela. Evo kada bi trebalo da izmerite šećer i na koje vrednosti da obratite pažnju!

Ako prerano uradite merenje šećera u krvi posle jela, dobićete previsoke vrednosti. Zato je najbolje sačekati dva sata nakon obroka i tada izmeriti šećer.

Osim toga, šećer u krvi meri se i u stanju "posta", odnosno najčešće rano ujutru. Važno je da pre tog merenja niste jeli ništa, pa većina ljudi ovu vrednost šećera izmeri kada ustane.

Merenje tokom "posta" daće kod zdravih ljudi rezultate u rangu od 4.0 do 5.4 mmo/L, odnosno 72 do 99 nmg/dL. Vrednosti šećera u krvi posle jela kod zdravih ljudi biće do 7.8 mmol/L odnosno 140 mg/dL, ako se izmeri dva sata nakon obroka. Sve preko toga smatra se povišenim vrednostima i rizikom od predijabetesa, a ako je prva vrednost veća od 200, a druga veća od 11, to je već dijabetes.

Možete uraditi merenje šećera u krvi i pre jela, kao i pre spavanja, doktor će vam reći koje vreme je najbolje za vas. Važno je da znate da merenje šećera nije samo rutina koju bi trebalo "slepo" pratiti, već način da bolje shvatite kako vaše telo reaguje na promene u ishrani, režimu sna, aktivnosti i lekove.