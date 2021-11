Devojka (24) sve o svom poslu koji podrazumeva da podiže atmosferu na žurkama!

Izvor: Instagram/Screenshot/itstheerica

Erika Nort (24) je influenserka i, kako ona sebe naziva, model za atmosferu, kojoj bogati klijenti plaćaju odlaske na žurke. Tim poslom je počela da se bavi kao studentkinja, a njen zadatak je da izgleda atraktivno i da se pobrine da se klijenti zabavljaju.

Angažuju je kako firme za poslovne događaje, tako i za privatne žurke, kako bi doprinela određenom imidžu klijenta.

Erika mora da osmisli zabavne i neobične ideje koje će doprineti da žurke budu bolje i da se klijenti zabavljaju. Tokom godina, na žurkama su je polivali šampanjcem, posipali novčanicama od 100 dolara, a organizovala je čak i bikini žurke u hotelski sobama.

"Igrala sam na stolu u bikiniju i onda sam rekla klijentu: ’Želim da igram uz disko muziku, idemo u tvoju sobu’. Otišli smo, on je pustio muziku i ja sam igrala, a onda mi je sinula sjajna ideja. Pogledala sam ga i rekla: ’Želiš li da me polivaš šampanjcem i lepiš novčanice od 100 dolara na mene, a sve što ostane zalepljeno, zadržavam?’", priča Erika, otkrivajući da je klijent na to pristao.

Ova devojka kaže da je to jedna od najluđih, najspontanijih i najekstravagantnijih stvari koje je radila.

Zbog posla često boravi u skupim hotelima, ali priznaje da je nikada nisu angažovale neke poznate ličnosti, iako ih je sretala kroz kontakte koje je napravila.

Ipak, kaže da je na pojedinim događajima bila angažovana zajedno sa nekim poznatim jutjuberkama i Instagram modeli.

"To je mnogo češći posao nešto što ljudi misle i smatram da ne shvataju da je mnogo stvari koje devojke u Los Anđelesu rade zapravo modeling atmosfera".

Vidi opis PLAĆAJU JOJ DA NAPRAVI VRELU ATMOSFERU NA ŽURKAMA: Devojka otkrila koja pravila mora da poštuje u ovom poslu! (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Screenshot/itstheerica Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/itstheerica Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/itstheerica Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/Screenshot/itstheerica Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/itstheerica Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/itstheerica Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/Screenshot/itstheerica Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/itstheerica Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/itstheerica Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/Screenshot/itstheerica Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/itstheerica Br. slika: 11 11 / 11

Erika kaže da, da bi neko uspeo u poslu kojim se ona bavi, mora da ima ili dobar Instagram nalog ili dobre fotografije koje mogu da se šalju klijentima. Fotografije ne smeju mnogo da se obrađuju, a devojke na događaje moraju da dolaze prikladno obučene, sa sređenom frizurom i našminkane.

To nisu jedina pravila koja moraju da poštuju – kaže da se od modela za atmosferu očekuje da dođe pre početka događaja, zatim sledi večera, odlazak u noćni klub, pa "after parti" u hotelu.

Erika kaže da je za nju sve to normalno i da se nada ljudi mogu da poštuju to što radi.

"Za mene je sve to normalno, nešto na šta sam ponosna, moji roditelji misle da je o sjajno i ne bih nikada menjala iskustva koja sam imala niti prijatelje koje sam stekla kroz ovo", poručuje.