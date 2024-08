Greške koje pravite kad koristite toalet papir: Da li ustanete ili se brišete dok sjedite?

Postoji mnogo grešaka koje pravite kad koristite toalet papir, evo kako to utiče na zdravlje!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Koje su vaše navike kada koristite toalet papir? Postoji mnogo načina na koje možete da pogrešite sa ovim procesom, a to može da ima negativne efekte na vaše zdravlje.

Brišete otpozadi ka napred

Kada su vas prvi put učili kako da se čistite nakon upotrebe toaleta, roditelji su vam verovatno pokazali kretanje napred-nazad. To jeste pravilno. Trebalo bi se brišete toalet papirom počevši od prednjeg dela genitalnog područja i nazad preko anusa. Neophodno je da to radite samo u tom pravcu, jer brisanje otpozadi ka napred može da poveća širenje štetnih bakterija u uretri. Žene su posebno izložene većem riziku od izlaganja uretre neželjenim bakterijama koje mogu da "doputuju" do bešike. Ako se to dogodi, to može da dovede do infekcije urinarnog trakta ili drugih problema.

Previše se brišete

Nakon što završite, ne možete potpuno da uklonite ostatke. U nastojanju da se potpuno očistite, brišete sve jače i jače. Izbegavajte ovu naviku što je više moguće jer može da izazove analnu povredu i dovede do krvarenja, bola i svraba, kažu gastroenterolozi. Kao što verovatno već znate, perinealna oblast je osetljiva i veoma vaskularna, što znači da postoji mnogo krvnih sudova i nerava koji mogu da budu oštećeni. Zbog toga koristite pokrete tapkanja prilikom brisanja kako biste nežno očistili područje.

Ustajete kad se brišete

Kada završite, da li ustajete da se obrišete? Ili ostajete da sedite? Druga opcija je najbolja. To je jednostavno pitanje anatomije: kada sedite, to vam omogućava da lakše očistite analni otvor. Ustajanje prirodno stiska vaše dno, što smanjuje verovatnoću da ćete se dobro očistiti.

Koristite vlažne maramice

Pomislili biste da bi korišćenje vlažnih maramica umesto toalet papira bilo bolje za higijenu i manje traumatično za vašu zadnjicu, ali doktori kažu da one mogu da dovedu do drugih problema. Vlažne maramice mogu da izazovu osip poznat kao kontaktni dermatitis jer mnoge sadrže mirise i konzervanse, kao što je MCI (metilhloroizotiazolinon), koji mogu da oštete osetljivu kožu anusa.