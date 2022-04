"PROLJEĆE U POZORIŠTU" - TRI PREDSTAVE NA SCENI NIKŠIĆKOG POZORIŠTA

Na sceni Nikšićkog pozorišta će, od 26. do 28. aprila, u sklopu revije predstava koja se realizuje pod sloganom “Proljeće u pozorištu”, biti izvedene tri predstave: „Lutka sa kreveta broj 21”, „U agoniji” i „ Zaboravljene”.

Izvor: Nikšićko pozorište

Reviju organizuje Nikšićko pozorište u saradnji sa Agencijom “Beo Art 2015”, uz podršku Elektroprivrede Crne Gore, kao sponzora revije.

Reviju će, 26. aprila u 20 h, otvoriti savremena domaća drama „Lutka sa kreveta broj 21” Đorđa Lebovića, u režiji Slobodana Brankovića koja predstavlja koprodukcijski projekat Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Kulturnog centra Pančeva, Beo Arta i Saveza dramskih umetnika Vojvodine. Adaptaciju teksta potpisuje Ana Đorđević, dramaturgiju Nikolina Đukanović, a scenografiju i kostime Minja Poljak.

U predstavi igraju: Jasmina Večanski Kujundžić, Branislav Jerkovič, Jugoslav Krajnov i Marko Marković.

„Bilo je to davno, u logoru smrti, u „Kući lutaka” kojom je komandovao esesovac… Nekadašnja logorašica i lutka Vilma, danas sredovečna žena, prešla je dug put od pakla do života. Otkrije li danas duboko intimnu tajnu, neće presuditi samo bivšem esesovcu, nego i sebi.”

Predstava Beo Arta „U agoniji”, rađena po poznatoj istoimenoj drami Miroslava Krleže, biće izvedena naredne večeri, u srijedu 27. aprila u 20 h. Adaptaciju i režiju potpisuje Ana Đorđević, scenografiju Mia David, a kostime Adrijana Pajić. Uloge tumače: Radovan Vujović, Marija Vicković i Branko Cvejić.

„Kroz intenzivan sukob muškarca i žene, u predstavi pratimo proces postepenog shvatanja laži u kojoj moderni čovek živii proces demistifikacije principa po kojem funkcioniše društvo u celini”, kazala je o predstavi rediteljka Đorđević.

Reviju će, 28. aprila, zatvoriti predstava „Zaboravljene”, nastala u koprodukciji Beo Arta i Jugo scene. Predstava je rađena po tekstu Zorke Nešković, dramatizaciju je uradila Jelena Jovanović, a režiju, scenografiju i scenski pokret Marija Milenković.

Kompozitor je Petar Đurđević, a izbor muzike potpisuje Aleksandra Denda.

Igraju: Katarina Radivojević/Lenka Petrović, Ana Franić, Vaja Dujović i Nina Nešković/Sonja Kovačević i Petar Đurđević.

“Zaboravljene” je komad o ženama koje su ostavile upečatljiv trag u srpskoj istoriji, a koje nisu doživele da se njihovo delo vrednuje na način, kako su one to, bez sumnje, zaslužile…“Zaboravljene” je komad, sastavljen od više slojeva, pa se, uporedo sa navedenim radnjama, razvija i slika položaja žene u društvu, kojem pripadamo. Taj proces emancipacije društva je spor i težak, traje još uvek, zbog naše tradicionalne konzervativnosti i nespremnosti muške populacije da, tek tako, napusti svoj privilegovan položaj u tom odnosu. Predstava obiluje muzičkim sekvencama, starim srpskim pesmama, ali i brehtovskim songovima, dramaturgija je fragmentarna, dinamična, brza, scena je prepuna lepih žena i maštovitih rešenja reditelja, tako da je to spoj plemenith ideja, ukazivanja na neophodnost promjena društvenog ponašanja, nostalgičnih osećanja i predivnih slika stvorenih maštom reditelja i igrom glumica…”

Ulaznice se mogu kupiti na biletarnici Nikšićkog pozorišta po cijeni od 5,00 €. Za kupljen set ulaznica, jedna ulaznica je gratis.

Informacije i rezervacije na telefone: 069 490 198 i 067 932 646.