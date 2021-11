Priča jedne žene iz Bosne i Hercegovine kruži društvenim mrežama i izaziva i suze i oduševljenje.

Dešavanja tokom rata dvedestih, koji je uzrokovao raspad SFRJ, izvačila su i najgore i najbolje iz ljudi. Mnoga ta dešavanja danas se prepričavaju, a jače nego ikad odjekuju ona koja svjedoče o ljudima različitih nacija i vjeroispovesti koji su se nalazili jedni drugima u nevolji. Priča jedne žene iz Bosne i Hercegovine kruži društvenim mrežama i izaziva i suze i oduševljenje.

Društvenim mrežama kruži priča Rahime Hamzić, Bošnjakinje rodom iz Gračanice u Bosni i Hercegovini. Rahima se oglasila tražeći Srbina koji je nju i još troje ljudi spasao iz pakla rata. Kako je napisala on ih je prevezao iz bjeljinskog naselja Bukreš sve do Sremske Mitrovice, odakle su dalje otišli na bezbjedno.

"Zovem se Rahima Hamzić. Tražim gospodina srpske nacionalnosti, koji je za vrijeme rata bio taksista sa autom crvena zastava 101, u Bjeljini.", započela je žana objavu koju je podijelila na Instagam stranici "Prijateljstvo BiH.SRB.HR.CG".

Dalje je opisala situaciju zbog koje je i nakon 30 godina, neizmjerno zahvalna neimenovanom muškarcu srpske nacionalnosti.

"On je jula mjeseca 1992. godine spasio nas četvoro muslimana iz mahale Bukreš. Prebacio nas je iz Bjeljine u Sremsku Mitrovicu, rizikujući svoj život"

Životne okolnost, prvo ratne, a zatim i surova svakodnevica, učinili su da Rahima do sada nije uspjela da zahvali Srbinu za sve što je učinio za nju i za još troje ljudi. Nije još uvijek uspjela lično da mu se zahvali što joj je spasao život.

"Ako je preživio rat i sazna za ovu poruku, obradovala bih se da mi se javi. To je bio čovjek, a u to vrijeme je bilo teško muslimanima pomoći, on je veliki čovjek za mene. Radovala bi se da mi se javi", napisala je Rahima na kraju objave.

Ovaj post je za vrlo kratko vrijeme postao viralan. Prema komentarima se vidi da je Rahimina priča rasplakala ljude koji su preživjeli rat devedesetih i podsjetila ih na ono dobro u ljudima ma koje vjere i nacionalnosti.