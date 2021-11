On se tereti da je, bez dozvole nosioca autorskog prava, na svom jutjub kanalu objavio igrani film "Južni vetar 2".

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Kako se sumnja, momak je prethodno neovlašćeno snimio film u bisokopu, objavio ga i na taj način omogućio skidanje i gledanje ovog filma većem broju osoba.

Advokat Nemanja Milošević i Danijela Milošević, direktorka marketinga i distribucije kompanije koja je oštećena kažu za Kurir da je piraterija velika šteta, kako za autora filma, tako i za državu.

"U zakonu je ovo djelo nazvano neovlašćeno iskorišćevanje autorskog djela i zaprijećena je kasna od 3 do 5 godina ili od 6 mjeseci do pet godina. Razlika je veoma bitna, ekipa filma 'Južni vetar - Ubrzanje' podnoseći krivičnu prijavu protiv maloljetnog lica navela je da je onaj koji je film 'skinuo' želio da dođe i do određenih novčanih sredstava. Mi imamo štetu za autore, vlasnike autorskih prava, državu, a sa druge strane imamo onoga koji hoće da prihoduje od toga, kaže advokat Nemanja Milošević, advokat.

"Imamo dva spektra, s jedne strane šteta, sa druge strane materijalna korist i od toga upravo zavisi kolika će kazna biti", kaže advokat Milošević.

"Kada neko napravi ovakav snimak koji je loš, on je prvo sebi napravio problem, pa onda svima ostalima. Ja se nadam da se neće više to dešavati i apelujem na sve da pomognu da ovaj film postigne nove rekorde gledanosti", kaže Danijela Milošević.

"Nije dovoljno da apelujemo na svijest ljudi, ovdje se radi o maloljetniku, ovdje nema uslova za izricanje kazne zatvora, već će prema njemu biti izrečen neki vaspitni nalog", kaže advokat Milošević.