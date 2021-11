Hrkalovićeva je u diskoteci u Crnoj Gori poručivala boce viskija stare 21 godinu. Za noć potrošila čak 34 prosječne crnogorske plate. Vlasnik lokala je zbog naplate računa bio primoran da konobarima angažuje obezbjeđenje!

Izvor: Kurir/Marina Lopičić, Zorana Jevtić

Dijana Hrkalović (34), bivša državna sekretarka MUP-a Srbije, prije hapšenja se bahatila za sve pare, pa je na ljetovanju u Crnoj Gori prihvatila bizaran izazov na društvenim mrežama „Ko ima dublji džep“ i za noć napravila astronomski ceh u najpoznatijoj diskoteci u Budvi od 17.000 eura!

Ona je tokom boravka u Budvi navodno bila u društvu visokopozicioniranih pripadnika podzemlja, bliskih kavačkom klanu i na prvu loptu se upustila u čelendž da njeno društvo slika račun koji napravi i šalje ga ekipi izazivača.

"Izlazila je uglavnom u poznate diskoteke „Trokadero“ i „Top hil“ u Budvi i objavljivala video-snimke iz ludog noćnog provoda. Jednom prilikom je sa svojim društvom prihvatila izazov ekipe koja se provodila u drugoj diskoteci da se utrkuju ko će da napravi veći ceh! Nekome iz njenog društva je na telefon stigla fotka računa od oko 6.000 do 7.000 eura, koliko su izazivači potrošili, pa su odlučili da im doskoče!", kaže izvor, i ističe da čak ni konobari nisu mogli da vjeruju da neko za noć spiska toliko novca.



"Nije pitala za cijenu, čak naprotiv, poručivala je samo najskuplja pića! Bila je sa prijateljima, a na snimcima koje su tada objavljivali mogao se vidjeti pun sto skupocjenog pića. Poručivao se viski „čivas regal rojal salute 21“, star 21 godinu, čija flaša od 0,7 litara košta 415 eura, kao i boce skupocjenog francuskog šampanjca „Dom Perinjon“, od „tričavih“ 1.500 eura po boci od 1,5 litara. Ceh za tu noć bio je čak 17.000 eura!", navodi sagovornik Alo!, i dodaje da je vlasnik diskoteke zadovoljno trljao ruke, dok su konobari odmah izračunali da je Dijana za noć potrošila čak 34 prosječne crnogorske plate.

Prema riječima muškarca koji se zatekao u budvanskoj diskoteci kada je Dijana oborila rekord i pobijedila u igrici izazova, vlasnici su zbog naplate tako velikih cehova bili primorani da konobarima angažuju obezbjeđenje!

"Dogodilo se dva-tri puta da konobar naplati ceh od nekoliko hiljada eura, ali da ne stigne do kase! Ispostavilo se da je bahaćenje „kavčana“ privuklo pažnju i ostalih gostiju, među kojima je bilo i lopova i džeparoša, koji su u tome vidjeli šansu za lak plijen. Pažljivo su pratili koliko Dijanina ekipa poručuje i strpljivo čekali trenutak da konobar naplati ceh jer su oni plaćali isključivo u kešu. Tako se dogodilo da presretnu konobara na pola puta do kase, uvuku ga u toalet, obore sa nekoliko udaraca i otmu novac koji je dobio od „kavčana“ za astronomski ceh. Kada su konobari došli do kase izubijani i bez novca, vlasnici su bili primorani da im daju obezbjeđenje", prepričava naš sagovornik.

Kako su pisali mediji početkom ove godine, državna sekretarka MUP-a Srbije je morala da bude sklonjena sa funkcije posle zvanične posjete nekadašnjeg visokog zvaničnika MUP-a Srbije američkoj Agenciji za borbu protiv droge (DEA), u maju 2019. godine. Na tom sastanku, održanom u Americi, predstavniku Srbije su prikazani snimci na kojima se navodno vidjelo da je bila u društvu visokopozicioniranih pripadnika podzemlja koji su bliski kavačkom klanu.