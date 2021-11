Džena Gadžun je nakon operacije pala u komu iz koje se nije probudila.

Muris Gadžun, otac preminule dvoipogodišnje djevojčice Džene Gadžun iz Kaknja, koja je prije dva dana preminula u Univerzitetskom Kliničkom centru u Sarajevu, rekao je jutros da ne zna kada će djevojčica biti sahranjena jer još uvijek nije završena obdukcija tela njegove kćerkice.

"Ništa još ne znamo jer nije završena obdukcija. Meni je tako javljeno i mi sve evo čekamo. Nisu nas zvali ni iz Tužilaštva Kantona Sarajevo. Niko ništa ne zna", kaže Muris za tamnošnje medije.

Tvrdi da ih niko od ljekara, koji su operisali malu Dženu u sarajevskoj privatnoj klinici "Bejtović" u Sarajevu, nije ni kontaktirao kako bi im izrazio saučešće.

"Jedino je supruzi prije dva dana poslala poruku doktorka Nina Jovanović, u kojoj je napisala da izražava saučešće. To je sve. Ostalo, niko ništa", kaže Gadžun.

Djevojčica koja je pala u komu nakon operacije u privatnoj poliklinici u Sarajevu preminula je prije dva dana, a Tužilaštvo Kantona Sarajevo izdalo je naredbu za obdukciju tijela, nakon koje će se znati tačan uzrok smrti. Ispred privatne poliklinike, u sarajevskom naselju Dobrinja, gdje je operisana djevojčica, juče su se okupili su se građani u znak protesta.

PREPISKA SA DOKTORKOM IZ PRIVATNE KLINIKE

Roditelji preminule djevojčice Džene Gadžun, Amila i Muris pokazali su za "N1" i prepisku koju su vodili dr Ninom Jovanović koja im je sugerisala da je što prije kontaktiraju, ako žele da urade operaciju ćerke. Jovanović je navela kako ubrzo putuje u Holandiju pa neće kasnije moći da obavi operativni zahvat.

Godinu dana od operacije spuštenog kapka, kod Džene Gadžun na čelu se javljala infekcija, tijelo je odbijalo materijal kojim je kapak bio vezan za čelo. Roditelji Amila i Muris pokazali su novinarima brojne nalaze kontrola na kojima je infekcija konstatovana. Dr Nina Jovanović vodila je postoperativne kontrole, i vidljivo iz poruka sa majkom Amilom, sugerisala operaciju. No na nju se, kako je rekla roditeljima, moralo dugo čekati. Sa druge strane, djevojčica se svakodnevno žalila na bolove.

"Kada bih je presvlačila stalno je govorila 'mama boli'", ispričala Amila Gadžun. Zbog toga su se roditelji odlučili da djevojčici pomognu u privatnoj praksi kod iste doktorke koja im je putem Instagrama referisala koliko će to koštati.

"Da, nažalost je puno inflamirano. Operacija je 1.100 eura (2.200 maraka) i tu je uključena opšta anestezija i sve postoperativne kontrole", napisala je majci dr Jovanović.

ZAHTJEV NIJE BIO HITAN

U KB Zenica su pitali koliko se čeka na operaciju. Odgovorili su da je u avgustu postavljena indikacija za ponovni operativni zahvat i da je pacijentkinja stavljena na spisak za hladni operativni program, uz napomenu da zahvat nije imao karakter hitnog.

"Poslednja kontrola je obavljena 15.10.2021 godine, od strane dr Nine Jovanović, i tada nije indiciran hitan operativni zahvat. Šta se dešavalo od tada nemamo informacije", napisali su iz kantonalne bolnice Zenica.

Amila Gadžun je poručila kako želi odgovore nadležnih, da objasne šta se dešavalo da operacija "zdrave djevojčice" završi tragično.

"Ujutru su nas nazvali i kazali da očekujemo pogoršanje, nakon 20 minuta do pola sata javili su nam da je preminula. Želim da se sazna istina kako je došlo do ovoga. Djevojčica je bila zdrava, a nakon operacije mozak je potpuno uništen. Zanima me od čega? Želim da nam kažu šta se dešavalo? Rekli su nam da je bila bez kiseonika dugo. Ako nisu znali da li imaju dovoljno kiseonika zašto su se zauzimali? Želim da na to odgovore? Čuli smo da su bili neispravni aparati", kazala je majka Džene Gadžun za medije.

DRAMA TRAJALA ČETIRI SATA

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo pregledaju video-nadzor iz prostorija privatne klinike "Bejtović" u kojoj je obavljena operacija dvogodišnje djevojčice Džene Gadžun iz Kaknja. Radi se o snimku video-nadzora u trajanju od skoro četiri sata. Toliko je skoro trajala drama vezana za operaciju ove djevojčice. Zaposleni klinike Bejtović sve su predali policiji i tužiocima, kako je i navedeno u nalogu.

U slučaj liječenja djevojčice iz Kaknja, osim Tužilaštva Kantona Sarajevo, uključila se i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS.

Takođe nakon operacije djevojčice utvrđeno je da ova klinika po zakonu nije ni verifikovala medicinske uređaje, a kako je potvrdio i ministar zdravstva KS Haris Vranić, jedna od doktorki koja je operisala djevojčicu nije imala ljekarsku licencu.

Smrt malene Džene Gadžun potresla je BiH i region. Dijete je od operacije na očnom kapku koja se odvijala na privatnoj klinici završilo u komi, a nekoliko dana posle, zbog komplikacija, preminulo u Kliničkom centru u Sarajevu.