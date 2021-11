Zbog čarobnih napitaka babe Anujke umrlo je najmanje pedeset ljudi, dok neki smatraju da je broj stradalih čak 150.

Za Anu Draksin je malo ko u srpskoj javnosti čuo, ali to je bilo pravo ime Babe Anujke ili Banatske veštice koja je živela na prelazu iz 19. u 20. vek u Srbiji. U to doba u panonskoj ravnici jedan zanat doživeo je neviđeni procvat, pa je ljudima koji su se njime bavili osiguravao ogromni profit. Bio je to trovački zanat, a najbolja među njima bila je baš baba Anujka iz sela Vladimirovca koja je trovala, varala, vračala i pljačkala ljude. Zbog njenih čarobnih napitaka umrlo je najmanje pedeset ljudi, dok neki smatraju da je broj stradalih čak 150. Broj žrtava je teško odrediti, jer se njeni zločini nisu mogli dokazati, odnosno članovi porodica su često učestvovali u tim monstruoznim zločinima, pa su odbijali saradnju s policijom kao i obdukciju žrtve.