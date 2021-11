Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je slučaj u kojem je glumica Danijela Štajnfeld optužila Lečića za silovanje, apelaciono tužilaštvo je odbilo prigovor njenih advokata, a Lečić je sada podelio nepoznate detalje koji su prethodili njenoj optužbi za silovanje.

Glumica Danijela Štajnfeld je otišla u Ameriku sa turističkom vizom. Pre odlaska iz Srbije je prijavila da ju je silovao "mamin i njen nadređeni", a priču o silovanju pripremala je još tada, kako bi sebi obezbedila boravak u SAD, tvrdi za "Kurir" glumac Branislav Lečić.

On kaže da je Danijela Štajnfeld za medije ispričala da je u Ameriku otišla po imigracionom programu za talente.

"Kao prvo, takav program ne postoji. To svako može da proveri na internetu, u američkoj ambasadi ili u Imigracionom SAD. Drugo, otišla je u Ameriku sa turističkom vizom, to znam pouzdano. Treće, svi mi koji smo 2011. i 2012. godine sa njom radili, znali smo da je već odlazila u SAD, planirala da se preseli i pripremala sve papire kako bi tamo i ostala. Ja sam joj, između ostalih, potpisao pismo preporuke, ali ne 7. maja 2012. godine, kako ona lažno tvrdi, već 14. juna iste godine, kako je i dokazano u postupku", navodi Lečić.

Naime, silovanje se, kako je tvrdila Danijela Štajnfeld, dogodilo 7. maja 2012, kad je Lečić, prema prethodnom dogovoru, trebalo da joj potpiše pismo preporuke za nastavak njene karijere u Americi. Međutim, u istrazi je otkriveno da je ovo pismo sačinjeno tek 14. juna iste godine.

Takođe u istrazi je dokazano da je Lečić 7. maja 2012, u vreme kada se navodno silovanje desilo, igrao predstavu na sceni JDP, nakon čega je bio u klubu sa tadašnjom suprugom.

"Ona se 8. maja 2012. godine obratila društvu koje se bavi zaštitom žrtava da je veče pre silovana, odakle je dobila izveštaj. Taj papir joj je, kao i preporuke mnogih kolega, pa i moja, trebao upravo da bi sebi obezbedila trajni boravak i kasnije državljanstvo u Americi. Taj papir se, takođe, nalazi u spisu predmeta. Ona je tada, 8. maja, u prijavi navodnog silovanja navela da ju je silovao muškarac koji je nadređen njoj i njenoj majci, u njegovom stanu (ne u kući), gde su se našli zbog posla. Opisala je kako su se našli odjednom obnaženi i da ona nije htela dalje, na šta se on oglušio. Samo 15 dana posle, ponovo je dala iskaz, pred istom ustanovom, i rekla da ostaje pri tome što je prethodno izjavila, ali je ipak izmenila nekoliko detalja - da je to čovek koji je njoj nadređen iz njenog posla, njen kolega (više ne mamin i njen), da su se ljubili i da ona nije želela ništa više, ali se on oglušio, a da se sve to dešavalo kod njega u stanu (opet ne u kući)", objašnjava Lečić i dodaje da je imala još različitih iskaza, pred različitim ustanovama, kao i pred našim nadležnim organima, pre nego što je optužila njega, u martu ove godine.

"Danijela nema šta da kaže na dokaze gde sam bio 7. maja 2012. godine? Pa to je ključni dokaz. Sve ostalo je nadogradnja. Nije mogla da se bavi proverom mog alibija za to veče. Morala je da me optuži za taj dan, jer je znala da postoji zvanični dokument u Srbiji, u kom je prijavila slučaj silovanja sa ovim datumom."

U Srbiju je Danijela, kako kaže Lečić, prvi put došla tek četiri i po godine posle odlaska za Ameriku.

"Azilanti ne smeju da posete matičnu zemlju pre nego što prođe cela procedura, počev od zahteva za status azilanta, sve do dobijanja državljanstva. Ko god želi može da se raspita ili pronađe na službenim američkim sajtovima sve podatke i da izračuna vreme procedure od početka do kraja, koja traje tačno četiri i po godine."

Lečić navodi i da se Danijela Štajnfeld po dolasku u SAD redovno obraćala socijalnom radniku, kom je tvrdila da je doživela seksualni napad, a ne silovanje.

"To, takođe, postoji u spisu. Uvek je tačka dnevnog reda da li se oseća bezbedno da se vrati u svoju zemlju? I uvek je odgovor: 'Ne'. To nije dokumentacija koja dokazuje da je bila silovana niti napadnuta, već dokumentacija koja prati proceduru za dobijanje boravka, kako osoba ne bi bila vraćena u zemlju iz koje je došla i kako bi joj bilo omogućeno da ostane u SAD", zaključuje Lečić i dodaje da on nije prvi koga je lažno optužila za silovanje.

"Policija je i to utvrdila u toku predistražnih radnji. Ali ne želim da govorim o tome, jer se ta priča mene lično ne tiče. Ono što me se tiče jeste njena sklonost ka lažnom optuživanju za silovanje. To što je Danijela uradila strašno je štetno za prave žrtve silovanja. One znaju da prepoznaju laž, jer znaju kako je biti silovan. Danijela u iskazu za policiju i tužilaštvo čak govori da ne zna da li je rekla 'silovatelju' da ne želi seks, ni da li mu je to pokazala ili pokušala da ga spreči. S druge strane, mene je oznacila kao 'silovatelja', a poruke pokazuju kako mi se obraćala i kakav smo odnos imali. Pisala mi je i posle tajno snimljenog razgovora i predlagala da se vidimo", kaže Lečić.

Pogledajte prepisku koju je Lečić objavio sa Danijelom: