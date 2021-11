Policija je došla do novih saznanja o slučaju ubijenih Gorana, Gordane i Lidije Đokić.

Izvor: Kurir/Marko Smiljković/Facebook/Printscreen

Osumnjičeni za njihovo ubistvo Goran Džonić navodno je prije zločina bio je na mjestu gdje će kasnije zapaliti njihov "pasat" pokazalo je vještačenje baznih stanica, prenose mediji. Prema informacijama, on je tog dana odvezao žuti skuter i pješice se vratio dva kilometra do mosta u Tešici.

"Tu je pozvao prvog komšiju svog sina da dođe po njega i rekao mu da mu se pokvario motor. Nesrećni mladić nije ni znao da će kasnije biti upleten u zločin, pa je otišao po Džonića. Momak je saslušan u Tužilaštvu i prema njegovim riječima Goran je djelovao normalno, ništa nije ukazivalo da planira tako jeziv zločin", objašnjava sagovornik.

Prošle nedelje, u srijedu u Tužilaštvu je svjedočio mladić iz sela koji ga je 26. septembra vozio od Tešice do Moravca.

"On ga je tog dana pokupio kod mosta u Tešici jer mu je Džonić rekao da mu je motor kod majstora, a majstor je kasnije naveo da mu je popravljao motor još u avgustu, zbog čega se sumnja da je Džonić tog dana došao u Tešicu da sakrije skuter na mjestu gdje će iste noći, posle ubistva Đokića, zapaliti njihov "pasat". Ovu sumnju dodatno pojačava podatak da je most u Tešici svega dva kilometra od mjesta gdje je nađen zapaljen "pasat" kao I da je Džonićev skuter snimljen u noću ubistva oko četiri časa iza ponoći kako se iz Tešice vraća ka Moravcu, putem kojim je prethodno, dva časa ranije prošao automobil Đokića koji je vjerovatno on vozio", navodi dobro obaviješten izbor i dodaje da če vještaćenje Džonićevog telefona biti još jedan dokaz da je zločin planirao do detalja.

Ovdje su pronađena tijela:

"Dok je bio na pecanju razrađivao je plan. Čak i nakon ubistva pozvao je svog druga da zajedno idu na pecanje. Tokom informativnih razgovora u policiji se pravio lud. Nepovezano pričao, a Đokiće hvalio. Inspektorima se nakon ubistva javio majstor koji je rekao da je Džoniću napravio cev za traktora, ali se kasnije ispostavilo da je prigušivač. U policiji je saslušan i čovek kome je osumnjičeni nakon ubistva Đokića vratio dug od 8.000 evra što je dodano bacilo senku na njega", kaže izvor i dodaje da je Goran u sve uvukao i sinove, ali kada je shvatio šta je uradio, molio je istražitelja da ih puste tvrdeći da nemaju veze sa zločinom.

NAĐEN ŽENSKI LANČIĆ

Goran, Gordana i Lidija Đokić nestali su 26. septembra, a njihova spaljena tijela pronađena su 2. oktobra na mjestu zvanom Dudine bare u ataru Moravca.

"Ubijeni hicima iz pištolja nakon čega su njihova tijela dovučena do rupe u koju su ubačena i zapaljena. Na mjestu na koje su forenzičari iskopali projektile i našli čaure, nađen je i jedna ženski privezak koji je pripadao ili Gordani ili Lidiji. Sumnja se da je on otpao prilikom odvlačenja tijela do petnaestak metara udaljene rupe u koju su ubačena", kaže izvor i dodaje da se za sada isključuje mogućnost da je privezak pripadao nekoj trećoj ženskoj osobi.

Pogledajte fotografije spaljenog automobila: