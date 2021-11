Marinko Rokvić preminuo u 68. godini

Marinko Rokvić preminuo je danas nakon kraće bolesti u 68. godini.

Nedavno su se u javnosti pojavile informacije da je Marinko hospitalizovan i da je njegovo zdravstveno stanje kritično.

Marinko je karijeru započeo 1974. godine i do sada snimio dvadeset jedan studijski album i nekoliko singl-ploča i veliki broj hitova: Skitnica, Svađalice moja mala, Potražiću oči zelenije, Zanela me svetla velikog grada, Polomio vetar grane, Da volim drugu ne mogu, Jedina moja, Ti za ljubav nisi rođena, Ljubav stara srce para, Tri u jednoj...

Rođen je 27. januara 1954. godine u Bosanskom Petrovcu. Marinko i njegov brat od malih nogu su pokazivali interesovanje za muziku i svirali harmoniku.

Pored muzike, Marinko je volio i da trenira fudbal. Po završetku osnovne škole došao je u Beograd, u želji da upiše muzičku školu. Međutim, sva mjesta su bila popunjena, osim na odsjeku za klarinet, ali se Marinko ipak odlučio za elektrotehničku školu i učlanio se u kulturno-umjetničko društvo "Nikola Tesla" u kom je pjevao.

Prvu ploču snimio je 1974. godine. 1977. godine imao je veoma zapažen nastup na festivalu Ilidža, na kom je pevao pjesmu kompozitora Budimira Buce Jovanovića Momak veseljak, 1978. na istom festivalu nastupio je sa pjesmom Zanela me svetla velikoga grada, a onda i 1980. sa pjesmom Snegovi beli opet veju, koja je postala veliki hit.

Sledeći veliki hit bila je pjesma Da volim drugu ne mogu, koja je prodata u tiražu od 600.000 primjeraka. Uslijedili su hitovi: Potražiću oči zelenije, Jedina moja, Svađalice moja mala, Samo me potraži, Pusti me da je vidim, I pijan i trezan za tebe sam vezan, Podeli sa mnom dobro i zlo, Zamiriši na brazdu, Ljubav stara srce para, Polomio vetar grane, I kad me svi zaborave, Koliba, il' dvor, Tebe nema, Ko ukrade noći boje, Jelena, Ti za ljubav nisi rođena, Pravo na ljubav, Skitnica, Tri u jednoj, Gatara. Takođe, snimio je i album sa sevdalinkama, kao i trajne snimke za Radio Beograd.

Pojavio se u seriji Kamiondžije opet voze iz 1983. godine, u kojoj je otpjevao pjesmu Divne imam komšinice.

Decenijama je bio u braku Slavicom Rokvić. Uvijek je svom suprugu pružala podršku kao i njihovim sinovima, Nikoli i Marku.

Koncertom u beogradskom centru "Sava", 2015. godine obiljležio je četrdeset godina karijere Dobitnik je Estradno-muzičke nagrade Srbije za životno djelo (2019. godine) koju dodjeljuje Savez estradno-muzičkih umjetnika Srbije.