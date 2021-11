Sumnja se da joj je godinu dana nalazio "klijente".

Muškarac (44), inače kum članova porodice Ninoslava Jovanovića (48), koji je poznat kao Malčanski Berberin, nalazi se u pritvoru zbog sumnje da je obljubio svoju petnaestogodišnju ćerku.

Aktivnosti ovog čovjeka na Fejsbuku, gdje su dijeljene fotografi je njegove gole ćerke, omogućile su i uspješnu policijsku akciju "Armagedon", u kojoj su tokom posljednjih nekoliko mjeseci uhapšeni brojni pedofili.

"On je otkriven dok je policija istraživala slučaj njegove ćerke, čije su gole fotografije preko Fejsbuka bile slate starijim muškarcima. Djevojka je tada saslušana kod tužioca. Iskaz i reakcije djevojčice i oca učinile su se sumnjivim i ukazivale su na sumnju da je otac, zapravo, podvodio ćerku", navodi izvor iz istrage.

Kako kaže, djevojčica je ispričala šta joj je sve otac radio, pa je ona odmah izmještena u hraniteljsku porodicu. Njena majka se razvela od njega prije tri godine, a sumnja se da je godinu dana on ćerki nalazio "klijente", i to muškarce od 32 do 73 godine.

