Vrhovni kasacioni sud Srbije odbio je kao nedozvoljen zahtev Ninoslava Jovanovića (47) iz Malče, poznatijeg kao "Malčanski berberin".

Izvor: Mondo/Goran Sivački

On je pravosnažno osuđen na kaznu doživotnog zatvora zbog otmice i silovanja devojčice (12) iz Suvog Dola.

Time je ugašena svaka nada monstruoznog silovatelja, koji je zbog izopačene potrebe da šiša svoje maloletne žrtve dobio nadimak "Malčanski berberin", da će izbeći izdržavanje kazne doživotnog zatvora.

Ovaj pravni lek kojim traži "otklanjanje nepravilnosti u presudi", Jovanović je podneo Vrhovnom kasacionom sudu preko Višeg suda u Nišu 2.avgusta, nakon što je Apelacioni sud u Nišu 5. jula potvrdio istorijsku presudu Višeg suda u Nišu Jovanoviću.

Jovanović se tokom više od dve decenije koje je proveo po zatvorima prilično izveštio i naučio dosta o pravu pa je zahtev napisao lično jer više nema prava na branioca po službenoj dužnosti. No, iako u ovakvim predmetima prođe dosta više vremena do donošenja odluke, Vrhovni kasacioni sud je za manje od tri meseca doneo odluku i dostavio je Višem sudu u Nišu. Njegov zahtev je odbijen tako da će do kraja života biti iza zatvorskih zidina.

Podsetimo, Jovanović je devojčicu koja je tada imala 12 godina oteo 20. decembra 2019. godine u Brzom Brodu presrevši je na putu do škole a potom je, pretnjama da će joj ubiti roditelje, držao u strahu punih 10 dana.

Više puta joj je šišao kosu, a dok ju je skrivao u Orešcu devojčica je pokušala da se odbrani tako što je ciglom nasrnula na njega, međutim on ju je u tome sprečio. Veštačenjem je nesumnjivo utvrđeno da je Jovanović bio uračunljiv kada je činio krivična dela, što su pred sudom potvrdili psiholog i psihijatar koji su bili deo tima veštaka.

Reči sudije Višeg suda u Nišu Tamare Savić, predsednice sudskog veća koje je izreklo istorijsku presudu, još uvek odzvanjaju kao opomena.

"Ponovnim puštanjem na slobodu bilo kada, on bi našao novu žrtvu. Doživotni zatvor je jedina kazna koja ga može sprečiti da čini krivična dela", rekla je sudija Savić prilikom obrazlaganja presude u Višem sudu u Nišu.

Jovanović je osuđen Višem sudu u Nišu 5.januara u ove godine na kaznu doživotnog zatvora a nakon što je početkom avgusta Apelacioni potvrdio presudu, on je iz Kazneno popravnog zavoda u Nišu gde je bio u pritvoru prebačen u zatvor u Zabeli kod Požarevca gde će boraviti do kraja života.