Nekadašnji načelnik odseka za krvne delikte u Srbiji, Žarko Popović, otkrio je nove detalje o smrti pjevačice Jelene Marjanović.

Nekadašnji šef odsjeka za krvne delikte Srbije, Žarko Popović, iznio je detalje o smrti pjevačice Jelene Marjanović.

"Marjanović je tog dana došao kod nas u službu da prijavi nestanak supruge, i njegova priča je bila dosta nelogična. Bio sam tada šef Odsjeka za uviđajno-operativne poslove PU Beograd, odmah sam obavijestio načelnika Trećeg odjeljenja da imamo čovjeka sa sumnjivom i nelogičnom pričom. Došao je i ispričao da je sa suprugom i ćerkicom izašao da šeta nasipom. Kaže ‘ona je trčkarala ispred nas a ja sam ćerkicu držao za ruke i išli smo lagano za njom. Ona je u jednom trenutku nestala.‘ Kraj. Mislim da su mu tada kolege odredile 48 sati zadržavanja bez mnogo dokaza i činjenica" ispričao je Popović u jutarnjem programu Hepi televizije.

Popović objašnjava da ukoliko je nekome određeno zadržavanje od 48 sati i ne pronađu se dokazi, privedeni mora biti pušten iz pritvora, i ne može više biti privođen po istoj stvari. Kaže da mu je cela priča Zorana Marjanovića bila nelogična i misteriozna.

"To je bila prva velika greška. Pušten je na slobodu poslije 48 sati. U mojoj prvoj narednoj smjeni javljeno je da je nađen leš u tom kanalu. Pretpostavili smo da je to to, ali u policiji moraš da se uvjeriš na bazi činjenica. Okrenuo sam tužioca i rekli su nam da mi to radimo. Poslao sam ekipu na lice mjesta, tog dana je bilo 30 stepeni napolju. Vatrogasci su izvukli njeno tijelo iz vode i stavili ga u ležeći položaj pored kanala. Kolega mi je javljao šta se dešava, na njenom tijelu nije bilo vidljivih povreda, ni kontaktnih sadržaja ispod noktiju i nigde nikakvih povreda, garderoba sva uredna onako kako je prijavljena, bez tragova cepanja i kidanja. Jedino su bile vidljive povrede u predjelu tjemenog dijela glave. Na odbukciji je utvrđeno da je ona bačena u kanal živa, jer su joj stomak i pluća bili puni vode, znači disala je pod vodom kad je ubačena u kanal. Zvanično, tu se uzrok smrti može napisati da je smrt prouzrokovalo gušenje, ugušenje kome su doprinele povrede, jer da nije bila tako snažno povrijeđena u glavu mogla bi da izađe iz kanala" kaže Popović.

Nekadašnji načelnik odsjeka za krvne delikte objašnjava da je nastupio problem.

"Ona je položena na travnatu površinu, rekao sam kolegi da je prekriju nečim zbog muva i obavestili smo tužioca. Gospođa tužilac nam je rekla da trenutno ima saslušanje, privedena lica ima u Palati pravde i mora da ih sasluša i da malo sačekamo. To malo čekanje je trajalo tri sata" kaže Popović i dodaje da je Zoran Marjanović za to vrijeme bio na slobodi, jer je pušten iz pritvora nakon 48 sati zbog nedostatka dokaza.

Naglašava da je tijelo Jelene Marjanović tri sata stajalo na suncu čekajući tužioca.

"Usljed visoke temperature nastupile su takve morfološke promjene na njenom tijelu da nijedan biološki trag više nije mogao da se skine koji bi mogao biti validan u Tužilaštvu kao dokaz. Da su nam dali ovlašćenje da mi završimo uviđaj, završili bismo", rekao je Popović.

Popović tvrdi da je Jelena Marjanović doneta i bačena u kanal živa. Ističe i da ga niko nikada iz Tužilaštva nije pozvao, ali dodaje i da nema potrebe da ga zovu jer je obdukcijom utvrđeno šta je pravi uzrok smrti.

"Imala je povrede dugačke sa oštrim ivicama, nanete velikim nožem ili satarom. Imala je više takvih povreda u tjemenom dijelu glave, ništa po licu ili tijelu" kazao je Popović.