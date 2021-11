- Ovo je užas, kako ću posle svega da se vratim u selo? - požalio se svojim čuvarima Stefan Džonić, sin prvoosumnjičenog Gorana Džonića za teško ubistvo Gorana (57), Gordane (56) i svoje bratanice Lidije (25) Đokić.

Izvor: Kurir

On je ovo rekao uoči današnjeg svjedočenja četvorice njegovih kolega i jednog starješine koji su mu dali alibi za kritičnu noć između 26. i 27. septembra kada je ova porodica ubijena i spaljena u selu Moravac.

Kada je to rekao, kako je nezvanično rečeno Kuriru, mislio je na cjelokupnu situaciju koja je pogodila selo koje mjesec dana opseda policija i novinari. On je mislio na to da je uvučen u priču o kojoj bruji region bez ikakve krivice. Da su Stefan i drugi sin Milan bili na svojim radnim mjestima potvrđeno je "Kuriru" ranije.

Današnji svjedoci su kolege Stefana Džonića koji je u vrijeme ubistva bio u kopnenoj zoni bezbjednosti. U srijedu bi trebali, kako nezvanično saznaje Kurir, da se saslušaju majka i supruga Gorana Džonića koji će još jedno svjedočenje dati u sudu, a koje je zakazano za četvrtak.

- Mi smo tog dana imali neku vrstu pretrage terena. Nisam kod njega vidio ništa neuobičajno, da je bio nervozan ili slično. Normalno se ponašao, nije moglo da se nasluti da je u nešto umiješan - rekao je jedan od vojnika s kojima je bio u jedinici. On je naveo u Višem sudu da je cijela jedinica bila na okupu.

Filip Domazet, advokat braće Stefana i Milana Džonića je rekao da je zadovoljan iskazima današnjih svjedoka.

- Smatram da će se dokazati da moji branjenici nisu umiješanio u ovaj težak zločin. Ja zaista ne vidim nikakvu njihovu povezanost sa tim. Ne mogu da ulazim u to šta je rekao prvoosumnjičeni, ali odbrana je sada zadovoljna u kome pravcu ide istraga - rekao je Domazet.

Na placu kuće u koju se Stefan još nije uselio, među šljivama je nađen zakopan novac, a pare su bile sakrivene i u usisivaču pa je ukupno policija pronašla 43.000 eura.