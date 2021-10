Klupko saradnika, pomagača i "poslovnih partnera" Veljka Belivuka i pripadnika njegovog koljačkog klana polako se odmotava.

Izvor: Zoran Jevtic/MUP RS

Kako se saznaje iz izvora bliskih istrazi, protiv ovih krvnika, zbog čijih nedjela je javnost u Srbiji zgrožena, dio oružja koje je pronađeno sakriveno u kući strave u Ritopeku, u Belivukove ruke je stiglo navodno iz ruku hrvatskog državljanina D. K. (28).

Riječ je o pištoljima marke "valter" za koje je utvrđeno da su tokom septembra i decembra 2020. godine iz Njemačke stigli u ruke jedne firme u Slovačkoj. Tamo su prepravljeni u sportske pištolje za gađenje u metu i kao takvi su dalje prodavani. Međutim, istina je drugačija, oni su kasnije ponovo prepravljani i vraćeni su im originalni kalibri, piše "Objektiv".

Izvor: MUP

- Te poslove je radila firma iz Slovačke. Sto od 150 komada oružja koje su dobili iz Nemačke kupio je Hrvat D. K.. Sve to se događalo tokom 2020. godine i to u kratkom vremenskom periodu, od sredine novembra do sredine decembra - otkriva izvor jako dobro upoznat sa dešavanjima u istrazi protiv klana Belivuk-Miljković.

Tragajući za informacijom o tome ko je D. K., od službenika policije Hrvatske došlo se samo do informacije da je riječ o licu koji je predmet njihove istrage.

- Putem međunarodne policijske saradnje tražene su informacije o tome da li je taj Knežević boravio na teritoriji Srbije. Zatraženo je i da se obavi razgovor sa njim - navodi sagovornik.

Izvor: MUP Srbije

BOMBE IZ BIH, EKSPLOZIV IZ CRNE GORE

U arsenalu oružja koji je zaplijenjen u kući strave u Ritopeku bile su i bombe. Prema navodnih saznanjima, riječ je o eksplozivnim napravama koje su proizvedene u Bosni i Hercegovini, tačnije u Bugojnu. Što se tiče plastičnog eksploziva pronađenog na istom mjestu, kako se saznaje, proizvođač je iz Crne Gore.

Izvor: MUP Srbije

Navodno su pojedini komadi oružja ranije bili evidentirani, ali im se tokom posljednjih desetak godina gubi trag. Tokom provjera obavljeni su razgovori sa brojim ljudima kroz čije su ruke tokom prethodnih godina prošli komadi oružja pronađeni u Ritopeku. Među njima su i muškarci koji žive u Beogradu, tačnije Borči, ali i na Banjici.

- Neke od pušaka koje su pronađene su bile u vlasništvu Vojske SFRJ koje su ostale u kasarnama u Osijeku, ali i drugim gradovima u Hrvatskoj, pojedini komadi su kupljeni u Grčkoj... - navodi izvor.