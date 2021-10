Gabi (50) je uhapšena pošto je mužu tokom svađe rekla da "puši k…", a on ju je snimio kamerom na mobilnom telefonu i odmah prijavio.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Al Jazeera Balkans

Prema presudi, Gabi je lani u septembru oko 13:20 časova u porodičnoj kući na zagrebačkom području "počinila psihičko nasilje u porodici nad suprugom Ivanom u prisustvu dvoje maloljetne djece na način da mu je rekla: 'Puši k…', što je kod muža izazvalo uznemirenost i povredu dostojanstva".

Ona je prenoćila u policiji zbog tih riječi, pa je uslovno osuđena na čak 45 dana zatvora.

Žena, inače udata i majka troje dece sa završenim fakultetom, priznala je kako je mužu rekla da ‘puši k…c’, ali tek nakon što je on njoj rekao da je glupača i jer ju je tada snimao mobilnim telefonom bez njenog znanja i odobrenja.

"Djeca nisu bila prisutna. Znam da sam pogriješila i da nisam to trebala da kažem, ali on je mene vrijeđao i ja sam samo odgovorila. Ali, djeca to nisu čula", rekla je na sudu.

U braku su, kaže, 20 godina, a problemi su nastali kad ju je muž prije dvije-tri godine optužio da ima ljubavnika, pa ju je pratio i prisluškivao njen telefon i njoj je zaista više toga dosta.

Suprug, inače bivši policajac i današnji radnik obezbjeđenja, ranije je osuđen za porodično nasilje nakon što ga je žena prijavila za sličan slučaj. Priznao je da je ženu tog dana snimio kako mu govori 'puši k…c' pa je odmah otišao u policiju kako bi protiv nje podnio prijavu.

"Vrijeđanje i provociranje od strane supruge u ovih godinu i po sastojalo se u tome da ne prođu ni dva dana, a da supruga ne kaže: 'Vas četiri ste debili, neradnici i bitange", svjedočio je Ivan na sudu.

"Debili nisam rekla", ubacila se u sudnici Gabi.

"Isto tako supruga meni govori da sam krpelj i da sam gori od krpelja jer krpelj se napije krvi i otkine. I govori mi svakodnevno pred djecom da sam 'pripi*dek'. Ja njoj nisam rekao da je glupa glupača. Ja sam osuđen da sam se nasilnički ponašao prema supruzi, ali sam uložio žalbu i to nije punosnažno. Nakon toga, zbog posla dobro pazim da opet ne kažem nešto i završim na sudu", zaključio je suprug Ivan.

Nakon te svađe više ne žive zajedno, otkrio je muž na kraju. Presuda je nepravosnažna i Gabi ima prvo žalbe. Inače, Gabi do sada nikad nije prekršajno kažnjavana za nasilje u porodici.