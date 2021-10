Staša Košarac se oženio 17 godina mlađom ljubavnicom.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i član Glavnog odbora SNSD-a, Staša Košarac, početkom oktobra oženio se svojom izabranicom Aleksandrom Ivković.

Staši Košarcu ovo je treći brak, a njegova veza sa Aleksadrom do sada je praćena kontroverzama, jer je on bio oženjen kada je započeo "zabavljanje" sa sadašnjom suprugom.

Stašina sada već bivša supruga Sanja Košarac, novinarka RTRS, tada je na Fejsbuku razotkrila njegovu preljubu.

"Danas je ministar Košarac krenuo na posao. Ponovo. Juče je ponovo pokušao da bude "uzoran" otac i suprug. U međuvremenu je pokušavao da bude ljubavnik. Od sutra će ga pamtiti kao nekoga kome je Bog dao gotovo sve, a đavo uzeo i više od toga. Pre dve godine, bar prema mojim saznanjima, ministar Košarac našao je ljubavnicu. Mlađahnu, rođenu 17 godina posle njega. O agoniji koju smo moja deca, moja porodica i ja, prošli u nameri da to prevaziđemo, neću pisati. Ministar Košarac, njegova porodica, ljubavnica i njena porodica - mojoj deci, porodici i meni, pokušali su da urade mnogo toga. To je tek za pisanje. Ali, na drugom mestu.

Ta "moralna vertikala" i "muškarčina", ministar Košarac - nakon što sa ljubavnicom i celom svitom, nije uspeo da me ubedi da sam luda (doslovce) i da je to samo njegova saradnica, pobegao je od dece i mene u očevu kuću, pod izgovorom da mora čuvati ono što je gradio. Nas, moju decu i mene, čuvao je Bog. Slava Mu!

Nakon što, takođe, nisu uspeli u nameri da ja podnesem zahtev za razvod braka - usledio je "viteški" potez. Ministar Košarac podneo je zahtev za razvod, a ja sam za to saznala nakon poziva radnika iz Centra za socijalni rad. Napominjem - sve vreme, do tog 2. septembra 2020. i poziva iz Centra, ministar Košarac igrao je ulogu "savršenog" oca i supruga, ali samo sa kasindolske adrese. Sve vreme negirajući da ima ljubavnicu. I to je "poštenom" ministru bilo malo. Umesto sporazumnog razvoda, koji sam iskreno očekivala, dobila sam plavu kovertu u kojoj me, podsećam bez ikakve prethodne najave i obrazloženja, ministar Košarac tuži.

Nakon toga, spakovao je kofere i sa svojom "saradnicom" otputovao da proslavi u luksuzu bokokotorskog zaliva. Ovo vam ne piše povređena žena, već ogorčena majka dvojice dečaka, kojima je otac rekao da je na službenom putu. Nakon što smo ga uhvatili u laži, moji sinovi nisu hteli da ga vide. Bio je to razlog za još jedan potez ministra Košarca. Prijavio me je u Centar za socijalni rad, bezočno se i dalje služeći lažima, tvrdeći, bez ijednog dokaza, da mu ja ne dozvoljavam da vidi decu! Navikao valjda, može mu se... O agoniji kroz koju prolazim u Centru za socijalni rad, takođe se piše, ali na drugim adresama.

Pitate se onda, sigurno, zašto sada i ovde pišem vama.

Prvo, ovo je omiljeno mesto komunikacije kvazi elite. Svi oni, kao i ministar i "saradnica" mu, žive instant život. Na koje su laži i obmane spremni da bi u javnosti ostavili "savršenu" sliku, nažalost potvrđuje i primer mojih sinova. Otac, nakon što ih nije video mesec dana, nije razgovarao s njima, već se uslikao za društvene mreže, uz sve lažne osmehe i opise. Ali, ja ću i ovde da se borim istinom!

Drugo, mislila sam da će vreme partija, tompusa i starleta proći. Ja sam zrela žena.

Treće, i najvažnije, nakon svega, ministar Košarac pokušao je da ušeta slavodobitno u moj život, nudeći opciju da povuče tužbu za razvod braka! Jednostavno, tek tako, pozivajući se na decu - kao da prethodno nisu postojala!

Dok je ministar Košarac, recimo, bio na Zlatiboru sa svojom "saradnicom" i pravio mali predah - kako je napisao u opisu slika, njegovi sinovi borili su se za vazduh, pritisnuti bolom i prigušenim jecajima, koji su se potom prolomili u najjezivije krike, kako samo i može iz nevinih dečijih duša...

Pokušao je ministar Košarac da ušeta u moj život tek tako - bez izvini i žao mi je, već uz opasku da ja nisam zrela da prihvatim opravdanje koje objašnjava da je normalno imati ljubavnicu jer to rade svi! Možete li da zamislite tu bahatost?! Ministar Košarac je živi.

Ne rade to svi! Moj otac to nikad nije uradio mojoj majci. Moji sinovi to nikada neće uraditi majkama njihove dece. Reći ćete - znala si za koga se udaješ. Jesam! Udala sam se za razvedenog čoveka, ali nisam pristala da budem ljubavnica. Nakon što nisam pristala ni da se ministar Košarac ponovo vrati u moj život, zatražila sam da materijalno obezbedi decu i mene. E, tu se ogolio i najskriveniji mračni deo ministra Košarca. On i njegov otac juče su pretili mojoj deci, mojoj porodici, meni. Šta drugo od te duhovne nedonoščadi i očekivati?! Dirnuo si im u najsvetije - materijalno!!!

Zato vam pišem. Da znate, da znaju da se ne bojim. Ima onih koji ne trguju emocijama i porodicom. Izdaju dece i porodice ne praštam! Ja sam kćerka Vesa Tomašćara, najčestitije, najprostije i najplemenitije duše koju sam poznavala. Ja sam kćerka Ljubice, žene gorštaka. Ja sam sestra lafice i lafčine, Senke i Arčija. Kuma sam mojih kumova Adrijane, Dragane i Željka. Prijatelj sam jednog Dušana... Ja sam ista ona Coki, Fočanka, Miljevka - vaša Coki, koja je uvek znala ko je i šta je. Ona Coki, Sanja koja je uvek prezirala bahatost. I uvek će, bez obzira od koga dolazila.

I na kraju, najvažnije. Ja sam majka Marka i Uroša. U mojim sinovima svaki dan vidim Boga, vidim ljubav i snagu. Sjaj u njihovim očima je jedini sjaj zbog kojeg i za koji živim. 'Sjaj i bedu kurtizana"' uz 'Vašar taštine', ostavljam onima koji su preskočili ne samo školsku, već i životnu lektiru.

Ne pristajte da budete oni kojima je opravdanje za blud, nemoral, Sodomu i Gomoru - to rade svi!

Devojke, žene - ne stavljate cenu na sebe! Budite prvo svoje, pa onda čije hoćete!

Ljudi, molite i volite Boga!!

Ostajte zdravo, ali prvenstveno - ostanite svoji!", napisla je Sanja Košarac na Fejsbuku.