Goran Džonić, osumnjičeni za ubistvo tročlane porodice Đokić, nekoliko puta je promijenio iskaz u policiji, a mnoge stvari u njegovoj priči su i dalje pune nelogičnosti.

Izvor: Kurir/Marko Smiljković/Facebook/Printscreen

Goran je svojim iskazima, po svemu sudeći, napravio dodatni posao policiji kada je u zločin uvukao svoje sinove, dvojicu braće iz kriminalnog miljea i još jednog muškarca za kojim je raspisana potraga.

Prema saznanjima medija, policija intezivno radi na utvrđivanju svih činjenica kako bi se odgonetnulo da li je njegova odbrana proračunata kako bi izbjegao punu krivičnu odgovornost za krivično djelo za koje zaprećena kazna doživotnog zatvora ili je zaista ima još saučesnika. Za sada su pronađeni jedino dokazi protiv njega - pištolj kojim je izvršen zločin i njegov DNK otisak na vreći u kojoj se nalazio novac, dok u Džonićevim iskazima, s druge strane, ne štimaju mnoge stvari.

NAREDBA I PIŠTOLJ

Džonić je u svojoj izjavi naveo da su ga braća poznata pod nadimkom Jojke iskoristila i ako ih nije poznavao. Međutim, postavlja se pitanje zašto bi pristao da učini nešto ljudima koje ne poznaje. Pravdajući se da ga je tada bio strah jer su u pitanju kriminalci, ostaje nepoznato zašto nije otišao odmah u policiju i sve prijavio nego je pristao da "izda" brata od tetke.

Takođe, Džonić je rekao da mu je jedan od braće Jojke rekao da ne zaboravi da ponese svoj pištolj koji je uvijek bio spreman. Nije jasno kako ni u tom trenutku bivši vatrogasac nije mogao da shvati šta će se dogoditi sa njegovim rođacima. On je naveo da je posle zločina htio da ga baci, ali da je jedan od braće naredio da ga vrati odakle ga je i uzeo, što je još jedna nelogičnost, da ubica nakon zločina da pištolj nekome koga ne poznaje. Nije jasno zašto ga sam, navodni izvršilac nije zadržao ili ga sakrio.

Pogledajte hapšenje braće Jojke:

AUTOMOBIL I NOVAC

Sljedeća nelogičnost u Džonićevom iskazu jeste ono što se tiče podjele novca nakon izvršenja ubistva. Naime, on je rekao da mu je jedan od braće dodavao novčanice kako bi na njima ostao njegov trag. Ovo je postalo sumnjivo i inspektorima jer je nelogično da ostaje bilo kakav trag koji može da ih poveže sa zločinom. Poznato je da je na vreći u kojoj se nalazio novac izuzet DNK i to samo Džonićev.

Ostaje glavno pitanje zašto Goran, ako već na samom početku nije prijavio šta se sprema njegovom bratu to nije učinio onog trenutka kada je bio očevidac jezivog zločina. On je tvrdio u istrazi da ga je Jojke ubacio u "pasat" koji je vozio Đokić i da je gledao kako puca u glavu njegovom rođaku. Ni jednog trenutka nije naveo da je pokušao da spreči takav zločin niti da se borio da oduzme pištolj od Jojketa koji mu je pobijao najbližu familiju. Prema iskazu Džonića, Jojke je bio sam u vozilu, a njih četvoro su mogli da ga spreče da poubija cijelu porodicu jer je sjedjeo tik uz njega

SVJEDOK

Da se sve odigralo kako je Džonić ispričao, navodni izvršilac ubistva bi ga vjerovatno takođe ubio, da ne bi mogao da svjedoči pred sudom kao jedini svjedok. Bivši vatrogasac je čak suprotno svemu tome, nakon zločina izigravao tužnog rođaka Đokića, pričao o njemu sve najljepše, ali i bio u prvom redu na sahrani tročlane porodice.

Džonić je, pored toga, u sve pokušao da uplete i svoje sinove. On je navodno, policiji rekao da u zločinu nije bio sam i da je imao pomoć svojih sinova, a to je uradio nakon otkrića kada je u voćnjaku njegovog sina koji radi u Vojsci Srbije policija iskopala oko 43.000 eura. Svoje sinove uvezao je u zločin i ako je znao da su oni tog dana bili radno angažovani. Međutim, dan kasnije sam sebe je dementovao i to u Tužilaštvu. Tražio je da mu se sinovi oslobode svake sumnje i za sve okrivio braću Jojke.

Na ovome mjestu je pronađen novac:

Goran Džonić otkriven je i uhapšen nakon što ga je prepoznao jedan od mještana kod kojeg je bio da mu napravi prigušivač za pištolj pravdajući se da se radi o nekom delu za poljoprivrednu mašinu. Majstoru tada ni na kraj pameti nije palo za šta bi mogla da se koristi metalna cevka tačno propisanih dimenzija sa navojem na vrhu od izuzetnog čvrstog materijala, jer je Džonić kod njega bio oko mjesec, do mjesec i po dana prije zločina.