Aleksandar Stanković (29), zvani Sale Mutavi, vođa Partizanovih navijača i jedan od najboljih prijatelja Veljka Belivuka, ubijen je prije tačno 5 godina.

Izvor: Kurir

- Stankovićeva smrt, da li u zajedničkoj boli ili interesu, zbližila je njegovog prijatelja Velju Nevolju i bivšu državnu sekretarkau u MUP Srbije Dijanu Hrkalović, koja je tada bila na vrhuncu moći - podsjeća sagovornik Kurira kako je počeo uspon jednog od najmoćnijih kriminalnih klanova u regionu, koji je razbijen u januaru ove godine.





Šutirala čaure

Stanković je, podsjetimo, ubijen posle izlaska iz teretane u Bačvanskoj ulici u Beogradu. Sjeo je u auto, a napadač, koji do danas nije uhapšen, istrčao je iz mraka i ispalio 60 metaka iz "kalašnjikova". Iako je imao pancir, on ga nije sačuvao jer su mu ubice pucale direktno u glavu.



Navodno, na mjesto pucnjave tada je došla i Hrkalovićeva, a očevici su ispričali da je plakala, šutirala auto i zaklinjala se da će pronaći onog ko je to uradio. - Dijana Hrkalović bila je veoma bliska ubijenom, navodno je trebalo čak da mu bude i kuma na vjenčanju. U to vrijeme bila je na vrhuncu moći u MUP. Istragu je vodio inspektor Dejan Jović, koji je nedavno preminuo - dodaje sagovornik.

Inače, otac pokojnog inspektora za portal 24sedam.rs nedavno je prenio riječi sina, koji mu je ispričao šta se dešavalo u njegovoj kancelariji posle ubistva Stankovića.

- Kada je toj ženi, Hrkalovićevoj, za koju je moj sin govorio da nije normalna, donio čaure, ona ih je šutirala po kancelariji. Tog dana svađali su se do ponoći, jer je, vjerovatno, htjela da sve to uništi - rekao je u razgovoru za portal Vukosav Jović, otac preminulog inspektora, otkrivajući da je tada počeo progon njegovog sina u policiji.

Poslove Saleta Mutavog, ali i potragu za njegovim ubicama, na sebe je navodno preuzeo Belivuk, oslonjen na kavački klan.

U centru afere

- Već u januaru 2017. dogodilo se ubistvo karatiste Vlastimira Miloševića u centru Beograda. Zbog zločina su uhapšeni, ali na kraju oslobođeni Veljko Belivuk i Marko Miljković. Tada se pojavilo ime Dijane Hrkalović i njena veza sa osumnjičenima. Pokrenut je i pretkrivični postupak zbog sumnje da im je neko iz MUP pomagao da sakriju tragove i tako prođu nekažnjeno. U centru afere, koja još čeka epilog, navodno se nalazi bivša državna sekretarka - podsjeća izvor.



Da su Belivuk i "kavčani" imali podršku u MUP u to vrijeme, otkrili su i drugi postupci i interne istrage koje je MUP posle smjene rukovodstva otvorio. - Postoje ozbiljne indicije da su resursi MUP korišćeni da bi pripadnici suprotstavljenog škaljarskog klana bili praćeni, a potom praktično dovođeni na streljanje "kavčanima" i Belivukovoj ekipi. "Škaljarce" su smatrali krivcima za ubistvo prijatelja Aleksandra Stankovića - podsjeća sagovornik.

Osveta za Saleta

U januaru 2020. u restoranu u Atini ubijeni su vođa "škaljaraca" Igor Dedović i njegov blizak saradnik Stevan Stamatović. Stamatovića su, navodno, ljudi bliski Stankoviću dovodili u vezu s njegovom likvidacijom. - Navodno je motiv za ubistvo u Atini bila likvidacija Stankovića i to što je Stamatović bio označen kao mogući izvršilac - kaže izvor.