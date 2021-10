Tajna poruka na pakovanjima kokaina najčešće je vidu poznatih ličnosti, brojeva koji imaju jako simboličko značenje, skraćenica nekih izreka, oznaka skupocjenih automobila, brendova, slika zmija otorvnica

Pošiljke kokaina nisu samo glavni izvor ilegalnog bogaćenja u narko biznisu, one sa sobom nose i poruku. To se ogleda u tumačenju natpisa, slike, loga ili simbola kojim su obilježena pakovanja. Na taj način su prikazane skrivene informacije o kvalitetu droge, zemlji iz koje dolazi, ali i o onome na koga je pošiljka adresirana. Isti je slučaj sa zaplijenama koje su, kako se sumnja, bile namijenjene "kavačkom" ili "škaljarskom klanu".

Tajna poruka na pakovanjima kokaina najčešće je vidu poznatih ličnosti, brojeva koji imaju jako simboličko značenje, skraćenica nekih izreka, oznaka skupocjenih automobila, brendova, slika zmija otorvnica... Na ovaj način narko karteli "brendiraju" pošiljke i šalju poruke prpeoznavanja.

Da podsjetimo, kokain koji je u nedavnoj akciji zaplijenjen u Zeti na sebi imao oznaku COVID-19. Budući da je trenutno svuda u svijetu aktuelna pandemija koronavirusa i čitav svijet je pokoren njom, poruka se može shvatiti kao - Kokain je kvalitetan, roba je jaka.

Na pakovanjima kokaina koji su zaplijenjeni u prethodnim godinama širom svijeta, a koji se povezuje sa crnogorskim klanovima, bilo je i onih koji su bili označeni sa: Kristijano Ronaldo, Gavrilo Princip, T-26, Mančester junajted, zatim olimpijskim krugovima, skraćenicom slovima albanskog jezika koja znači "uzmi sve što ti život pruža" i slično.

U većini slučajeva inspektori su istraživali i da li sve to nosi dublju poruku, kao što nosi ona poruka sa pakovanja kokaina sa natpisom "Boss". Kratko, ali jasno. Te smjernice za narkotržište i klanove su istovremeno smjernice i za istražitelje.

Istragom je utvrđeno da je kokain sa slikom Gavrila Principa adresiran na "kavački klan". Za "škaljarce" je znak prepoznavanja na ilegalnim pošiljkama bio Kristijano Ronaldo i brend "kartije".

Istovremeno, to je i garancija za kvalitet i stepen čistoće kokaina, što dovodi do ilegalne zarade koja se uvećava do čak tri puta.