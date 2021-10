Ubistvo porodice Đokić ne prestaje da šokira Srbiju i region, a pretpostavlja se da su u stravičnom zločinu učestvovale najmanje dvije osobe, od kojih su neke dobro poznavale tročlanu porodicu Đokić.

Izvor: KURIR/M.S./RTS/Screenshot

Kada su nađena tijela članova porodice Đokić iz Aleksinca, zbog stepena ugljenisanosti, teško je bilo uočiti o kome se radi.

"Sumnja se da je na zadnjem sjedištu, pored Lidije, sjela još jedna osoba, koja je porodicu Đokić pod prisilom odvela na drugu stranu puta. Na oko kilometar i po od glavnog puta, iza desetina njiva i drveća, u subotu su pronađena tri tijela, u jami punoj đubreta, prekrivena granjem", kaže izvor.

Kako mediji prenose, otmica se najvjerovatnije desila na raskrsnici sa glavnim putem Žitkovac - Tešica jer sa desne strane cijelim dužinom ulice koja vodi od pruge nema kuća a sa druge strane je dvorište opasano ogradom i zelenilom dok je pred samom raskrsnicom znak STOP.

Prema stepenu ugljenisanosti tijela, teško je bilo uočiti o kome se radi. Ispod granja se naslućivalo nešto nalik ruci, što se ispostavilo kao tačno. Na jednoj gomili su bila dva tijela, a malo dublje treće, za koje se odmah utvrdilo da je Goran Đokić. Njegovo tijelo nije bilo skroz spaljeno. Tačnije, samo glava mu je bila potpuno ugljenisana, dok su majka i ćerka bile neprepoznatljive" navodi izvor blizak istrazi i dodaje da Gordanino i Lidijino tijelo jedva su identifikovali, a za to su im pomogli i članovi porodice.

LIDIJA PRVA UBIJENA

"Gordana je nosila narukvice, pa smo zahvaljujući porodici uspjeli da raspoznamo koje je njeno tijelo, dok za Lidijino, na prvi pogled, nismo mogli da utvrdimo da li je muško ili žensko. Toliki je stepen povreda bio", navodi sagovornik.

Pogledajte mjesto na kom su nađena tijela:

Njihov automobil je u potpunosti spaljen:

Goranova snaja Verica Đokić (56) se nadala do poslednjeg trenutka da će ih pronaći žive. Kako kaže, ubijeđena je da on poznavao ubicu.

"Naš Goran nikada ne bi dao nekome tolike pare kolike pominju. On se slobodno kretao, ne bi stavio u kola ženu i dijete da je strahovao. Garantujem životom da on ne bi povezao nekoga koga ne poznaje. To nije čovjek, to su monstrumi" istakla je Verica.