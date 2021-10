Tijela porodice Đokić pronađena su u subotu, šest dana nakon njihovog nestanka, a policija i dalje traga za ubicom.

Izvor: Kurir/D.Ilić/RTS/Printscreen/Kurir/M.S.

Ubistvo tročlane porodice bilo je dobro pripremljeno i isplanirano, izvršeno je za 70 minuta, a u zločinu je najvjerovatnije učestvovalo više osoba, od kojih je bar jedna poznavala Đokiće, prvi su rezultati istrage o jednom od najmonstruoznijih zločina koji se posljednjih decenija dogodio u Srbiji.

"Smrt je nastupila u noći između nedjelje i ponedjeljka, između 00.24 i 2.05 sati, tj. kada je prvi i drugi put viđeno njihovo vozilo na djelu asfaltnog puta u Moravcu. Put od Moravca do Tešica, dug oko osam kilometara, je loš, to je nasip na Južnoj Moravi, i vožnja je trebalo da traje oko pola sata... - rekao je Vladimir Rebić, direktor policije gostujući na TV "Prva".

"Interesantno je i to što policija nije pronašla rezervni točak u spaljenom autu, a priča se da je baš tu Goran krio pare. Goran je bio vrlo obazriv čovjek, nepovjerljiv. Ne bi tek tako pustio nekog nepoznatog u auto. On je kobne noći povezao nekoga koga je dobro poznavao ili mu je neko preprečio put i na silu ušao u kola. Postoji i treća mogućnost, da je on krenuo na sastanak sa nekim, a da je suprugu i ćerku poveo sa sobom jer nije imao sumnje da bi to moglo ovako kobno da se završi", kaže izvor.

MOTIV NOVAC

"Sudeći po tome kako su zatečeni ostaci tijela troje Đokića, postoji pretpostavka da su ubice prvo ubile Lidiju i Gordanu, a da je Goran bio primoran da to gleda. Tela majke i ćerke su ugljenisana i od njih je ostao samo pepeo, dok Goranovo telo nije potpuno izgorjelo. Takođe, ostaci Lidije i Gordane nađeni su jedni do drugih, dok je Goranovo telo bilo u istoj rupi, ali malo dalje. To može da ukazuje na to da je on posljednji ubijen" ističe izvor.

Policija je juče iz sela Tešica odnela olupinu "pasata", a prethodno su forenzičari detaljno pregledali auto i područje oko njega.

"Oko automobila je ostala samo školljka, ali je moguće da je ostao neki biološki trag koji vatra nije mogla da uništi. Takođe, istražitelji su u okolini olupine tražili otiske stopala, DNK tragove ili bilo koji drugi trag koji bi mogao da ukazuje na putanju osumnjičenih nakon spaljivanja", objašnjava izvor upoznat sa slučajem i dodaje da je vjerovatno da je ovaj zločin planiran.

Pogledajte fotografije automobila:

SVE DOBRO PRIPREMLJENO

Kako je direktor policije Vldimir Rebić izjavio, očigledno se radi o dobro pripremljenom zločinu jer je nabavljen i benzin da se spale vozilo i žrtve. Inspektori nastavljaju da prikupljaju informacije o porodici, a kako se saznaje, rođaci i prijatelji će biti ponovo ispitani.

"Neki od njih će biti i poligrafski testirani, jer do sada ništa od onoga što su pričali nije moglo da ukaže da su Đokići imali neprijatelja koji bi ih ovako surovo ubio", kaže izvor.

Spaljena tijela vlasnika menjačnice iz Aleksinca, Gorana Đokića (57), njegove supruge Gordane (56) i njihove ćerke Lidije (25), pronađena su prekjuče, šest dana od nestanka, u rupi u ataru sela Moravac, a desetak kilometara dalje u selu Tešica bio je njihov automobil "pasat", koji je takođe spaljen.