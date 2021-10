Roditelji dječaka koji je u srijedu umro u Puli dovedeni su pred istražnog sudiju koji im je odredio pritvor u trajanju od mjesec dana zbog mogućeg uticaja na svjedoke. Oni tvrde da nisu krivi za smrt tinejdžera iako ga tri mjeseca nisu odveli kod ljekara uprkos bolesti

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

O slučaju koji je potresao cio region, oglasio se saopštenjem Županijsko tužilaštvo u Puli koje je navelo da je sprovelo istražne radnje protiv majke (45) i oca (42) koji se sumnjiče da su počinili krivično djelo protiv braka, porodice i dece za šta je zaprećena kazna do 15 godina zatvora.

"Roditeljima je određen pritvor zbog osnovane sumnje da bi mogli uticati na svjedoke. Oni su na saslušanju negirali krivicu i tvrde da su sve učinili da pomognu svom djetetu. Istraga će pokazati šta je tačno istina" - navodi se u saopštenju.

Dalje se ističe da postoji osnovana sumnja da okrivljeni tokom leta 2021. sve do 29. septembra nisu odveli dete kod ljekara uprkos tome što je on bio veoma bolestan. Dječak je prevezen u Opštu bolnicu u Puli tek 29. septembra kada mu već nije bilo spasa jer mu je zdravlje ozbiljno narušeno. Dječak je u ta tri mjeseca oslabio i izgubio na težini. Neslužbeno, on je imao dijabetes, koji nije bio liječen na primjeren način.

Stanje mu se znatno pogoršalo 27. septrembra, ali roditelji su tek 29. septembra zatražili hitnu medicinsku pomoć.

- Dijete je reanimirano u kolima hitne pomoći. Na tren se uspostavio puls, ali, nažalost, nismo uspjeli da spasimo - rekla je direktorka pulske Opšte bolnice Irena Hrstić za Glas Istre.

Majka je Hitnu pomoć pozvala kad je dijete prestalo da diše. Reanimacija je započela već u njihovoj kući, a nastavljena je u bolnici. Hitna pomoć je pozvana kad je 15-godišnjak već bio klinički mrtav, piše Glas Istre u današnjem izdanju novina. Navode i da je tokom reanimacije nad njim molio šaman.

Dijete je nakratko stabilizovano, ali stanje mu se opet pogoršalo i nakon nekoliko sati dečak je umro. Tačan uzrok smrti biće poznat nakon obdukcije i dodatnih toksikoloških nalaza.