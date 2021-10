Velika tragedija dogodila se u Puli, kada je u bolnici na reanimaciji preminuo dečak (15). Kako se sumnja, dete je izgubilo život zbog nemara roditelja, a prema novim informacijama, oni su bili članovi sekte.

Kako pišu mediji u Hrvatskoj, do smrti dečaka je došlo jer se roditelji nisu brinuli za njegovo zdravstveno stanje mesecima, pa su pozvali Hitnu pomoć u poslednjem trenutku, kada je dete kod kuće već trebalo da bude reanimirano.

Radnici Hitne pomoći nisu uspeli da pomognu dečaku, a kada je stigao u Opštu bolnicu u Puli, na trenutak je u reanimaciji dobio puls. Međutim, ubrzo ga je izgubio i preminuo.

Još se ne zna od čega je dečak preminuo, ali pulska Hitna pomoć još nikad nije videla ovakav slučaj i bili su užasnuti.

Prema nezvaničnim saznanjima portala Jutarnji, roditelji deteta nisu pokazivali nikakav interes za to šta se događa, već su se nad sinom - molili.

Jutarnji navodi i da su roditelji deo sekte Hare Krišna. Isto tako, prema nezvaničnim informacijama, ovo nije prvi smrtni slučaj deteta u ovoj porodici. Prije dve godine im se jedno dete utopilo na području Križevačko - koprivničke županije, kada se radilo o nesrećnom slučaju. Zato je Centar za socijalnu pomoć roditeljima koji su privedeni oduzeo troje maloletne dece koja su sada na privremenom staranju.

"Službenici Policijske stanice Pula sproveli su kriminalističko istraživanje i utvrdili sumnju da su 45-ogodišnja hrvatska državljanka i 42-ogodišnji hrvatski državljanin počinili krivično delo povreda dečijih prava. Policija je 29. septembra primila dojavu iz pulske bolnice da je u poslepodnevnim časovima preminulo dete. Kada su sproveli istragu, policijski službenici utvrdili su da su otac i majka grubo povredili detetova prava zanemarivanjem i nebrigom oko njegovog zdravstvenog stanja, čime su prouzrokovali smrt deteta.

Tri meseca unazad, detetu se pogoršalo zdravstveno stanje, ali osumnjičeni ga nisu odveli kod lekara. Detetu se zdravstveno stanje znatno pogoršalo 27. septembra, ali osumnjičeni su tek 29. zatražili hitnu medicinsku pomoć, kada je dete prevezeno u pulsku bolnicu i gde je, nažalost, preminulo. Osumnjičeni su posle kriminalističkog istraživanja, danas u poslepodnevnim satima, privedeni u Policijsku upravu istarsku, poručili su iz ove uprave.

Kako je izjavila direktorka pulske Opšte bolnice, Irena Hrstić, dete je već reanimirano u kolima Hitne pomoći, lekari su nastavili sa reanimacijom, ali ona nije bila uspešna.

"Na trenutak se uspostavio puls, ali na žalost dete ipak nismo uspeli da spasimo", rekla je Hrstić.

Gordana Antić iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije rekla je da su roditelji nazvali Hitnu već kada je dete trebalo da bude reanimirano.

"Mi smo pokušali da im pomognemo putem telefona dok ne stignemo na lice mesta. Zatim smo dete reanimirali u kolima Hitne pomoći na putu do bolnice. Ne znam od čega je dete bolovalo. To će pokazati obdukcija, kao i to je li dete išta konzumiralo i da li je imalo upalu pluća. Ne znam da li je bilo dijebetičar. Ali, naši radnici su videli da je dete bilo u jako lošem stanju. Nikad nismo imali dojave iz ove porodice", rekla je.

Dečak je pohađao prvi razred Pulske Gimnazije na kojoj je sada okačena crna zastava. Direktor gimnazije Nikola Vujačić nije komentarisao slučaj, samo je potvrdio da se radi o učeniku njihove škole. O čitavom slučaju ne zna jer je, kako kaže, škola tek počela.