Srbin Nenad Lazarević (26) iz Krušeljeva osuđen je u ponedeljak na kaznu doživotnog zatvora u Austriji, zbog toga što je 20. marta u Salcburgu nožem usmrtio svoju suprugu Dajanu (22).

Izvor: facebook.com/daxy.lazarevic

Nenad je Dajanu ubio pošto je u njenom telefonu našao poruke koje je razmjenjivala s ljubavnikom, a među njenim ličnim stvarima našao je, prema navodima austrijskih medija, i kondome koji nisu pripadali njemu.

Kada ju je ubio, on je tijelo svoje supruge sakrio u fioku kreveta i pozvao dadilju da pazi na njihovu djecu, dok je on otišao u policiju i predao se.

Austrijski mediji prenose da je Nenad u ponedeljak doveden u sud u Salcburgu vezan lisicama, u pratnji dva policajca. Sudija je u obrazloženju presude istakao da su Dajana i on prije zločina bili u lošim odnosima i da je ona namjeravala da ga ostavi.

"Optuženi je 20. marta došao u stan kod Dajane, htio je da se pomire i nastave zajednički život. Ona je tada pristala da povuče zahtjev za razvod koji je ranije podnijela, ali je on iste večeri u njenom telefonu pronašao poruke koje je razmijenjivala s drugim muškarcem. U porukama je pisalo da je ona namjeravala da se uda za tog muškarca nakon što se razvede od Nenada. Optuženi je zatim u jednoj fioci u stanu našao kondome koji nisu pripadali njemu", rekao je sudija i dodao:

"Optuženi je u afektu pitao Dajanu zašto ga laže i zašto se pretvara da je sve normalno između njih, a onda mu je rekla da će zvati policiju i da im ćerke spavaju u susjednoj sobi. Nenad je tada više puta udario Dajanu u lice, a ona ga je ujela za prst. On je zatim uzeo keramički nož iz fioke i ženu nekoliko puta isekao po vratu. Kada je Dejana pala, optuženi je uzeo drugi nož i njime tri puta ubo ženu u grudi, čime joj je nanio povrede koje su dovele do smrtnog ishoda".

Kako je sudija naveo, on je potom tijelo stavio u fioku kreveta i očistio krv s noževa.

"Tada je pozvao dadilju da dođe i pričuva djcu, lažući je da njegovoj ženi nije dobro i da mora da je odveze u bolnicu. Potom se odvezao do policijske stanice, gdje je stajao nekoliko sati, a onda je odlučio da uđe unutra i sve prizna."

Inspektorima je do detalja priznao zločin i rekao da se kaje. Uprkos tome, sudija ga je osudio na doživotnu kaznu zatvora. Nenadov branilac Mihael Hofer rekao je da presuda nije konačna i da će se žaliti na nju.

"Nenadov odnos sa Danijelom je bio veoma komplikovan. Njeni rođaci su od početka bili protiv njihovog braka. Dajanina porodica nije došla na vječnanje, a poslije su joj našli drugog muškarca. Sve ovo je dovelo do tenzija u braku", naveo je advokat.

"Oni su ipak nastavili da se sastaju. Dajana je čak željela da povuče zahtjev za razvod, ali su se tome protivili njeni roditelji. Kobne večeri oni su se sastali da bi mu ona to rekla, međutim sukobili su se i on je izbo nožem u vrat i grudi", kaže izvor upućen u slučaj.

Mjesec dana pre ubistva, njemu je bila izrečena zabrana prilaska Dejani. On je u više navrata maltretirao svoju suprugu od februara do decembra 2020. godine. Tukao ju je i redovno gušio. U presudi iz februara navodi se da joj je više puta prijetio ubistvom. Govorio joj je da će je zaklati, da nema problem da joj naudi i da je "ubije kao kokošku", pišu austrijski mediji. Oni ukazuju i na to da je nasilje koje je Danijela trpila otkriveno na porodičnoj proslavi 25. decembra 2020. godine.

"On se na proslavi napio i iz džepa je izvukao nož i nasrnuo na njenog brata i prijetio mu ubistvom. Tada je udario i Dajaninu majku, a na kraju i njenog oca koji je pokušavao da mu uzme nož. Svi članovi ove porodice su skočili da ga obuzdaju, a na kraju su ga zaključali na balkon dok nije stigla policija", prenijeli su austrijski mediji.

"Počivaj u miru srce moje", napisao je Nenad na Fejsbuk profilu mlade supruge koju je prethodno usmrtio nožem, i to onda kada za zločin još niko nije znao. Nakon toga Nenad se predao policiji i priznao im da je poslije svađe Danijelu izbo nožem.