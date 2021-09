U dosadašnjem sukobu Luke Bojovića i Joce Amsterdama bilo je 12 žrtava.

Luka Bojović, koji izdražava kaznu u španskom zatvoru i Sreten Jocić, poznat kao Joca Amsterdam, koji "leži" u "Zabeli", uskoro će izaći na slobodu, prenose beogradski mediji. S obzirom na to da je riječ o dvojici visokopozicioniranih pripadnika "podzemlja", postavlja se pitanje - šta njihova sloboda znači za "rat klanova".

Opšte je poznato da su upravo Luka Bojović i Joca Amsterdam odavno u ratu, a posljedica njihovog ličnog sukoba je 12 žrtava, među kojima su i trojica Jocinih kumova.

Ima više verzija o tome zašto je došlo do sukoba Bojovića i Jocića. Navodno je tačna ona po kojoj je u središtu tog rata bio Legija. Riječ je o, kako tvrde upućeni, kriminalnim poslovima u Bugarskoj, kao i namiještanju hapšenja Joce Amsterdama u Sofiji. Takođe, priča se da su u ratu između Bojovića i Jocića, po nalogu Ulemeka, ubijena trojica Amsterdamovih kumova: Srđan Miranović u Podgorici, Zoran Golub u Istočnom Sarajevu i Uglješa Aranitović, zvani Ugo, u Beogradu. U aprilu 2008. godine ubijeni su i Goran Marić, Jocićev prijatelj i Ilija Novović, Bojovićev kum. Njihova tijela pronađena su u zapaljenom džipu.

Da podsjetimo, Luka je pod svojom kontrolom držao odbjegle pripadnike "zemunskog" klana, Miloša Simovića i Sretka Kalinića, koji su se pre više od deset godina sukobili u Zagrebu, nakon čega su obojica uhapšeni. Upravo u tom odnosu je bila i "kvaka" koja spaja Luku i Darka Šarića. Inače, Cvetko Simić, koji je radio sa Simovićem i Kalinićem, radio je i za Jocića i bio povezan sa Šarićevim saradnicima. Policijske informacije stoga ukazuju na to da je Šarićev klan u stvari držao pod šapom sve ostale klanove, i Bojovićev i Jocićev, ali i grupu "Amerika“, sa čijim je šefovima u Južnoj Americi ugovarao nabavku i šverc kokaina.

Sudeći po istoriji koju imaju izlazak Bojovića i Jocića iz zatvora mogao bi da bude i nastavak njihovog rata.

Izlazak iz zatvora Luke Bojovića mogao bi da znači i nastavak rata sa "kavačkim" klanom.

Podsjećamo, Luka Bojović je uhapšen u Valensiji u februaru 2012. U Španiji je osuđen na zatvorsku kaznu od 18 godina zatvora zbog organizovanog kriminala, ali bi u narednih par godina mogao da traži uslovni otpust. Njemu je za falsifikovanje isprava izrečena kazna od tri godine zatvora, za zločinačko udruživanje pet, a za posjedovanje oružja deset godina zatvora. U Srbiji je bio optužen za ubistvo Branka Jeftovića Jorge, potom za pokušaj ubistva Andrije Draškovića i Zorana Nedovića Šoka 2004. godine, kao i za ubistvo njihovih telohranitelja Dejana Živančevića i Milutina Jovičića. Pravosnažno je oslobođen svih tih optužbi. Iako se njegovo ime povezivalo sa još nekim zločinima, istražitelji nisu prikupili materijalni dokaze koji bi potkrijepili njihove sumnje.

Sa druge strane, Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam osuđen je jer je dvojici policajaca, koji su već odslužili kazne, naložio i platio ubistvo Gorana Marjanovića - Goksija Bombaša. Marjanović i njegova devojka Marija Đorđević ubijeni su 18. jula 1995. u kafeu sportskog centra "Olimp" u Beogradu. Jocić je bio u pritvoru i od 27. aprila 2009. do 28. decembra 2012, kao okrivljeni u slučaju ubistva vlasnika hrvatskog nedjeljnika "Nacional" Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franića.

"Stvorili su se svi zakonski uslovi da u skorije vrijeme izađe na slobodu, zbog dobrog vladanja i svih drugih razloga koji propisuje zakon o izvršenju krivinčnih sankcija s obzirom da je stekao uslove za takozvana proširena prava, po pozitivnim propisima i u postupku koji zakon propisuje on je stekao sve uslve za uslovni otpust. Pri svemu tome treba imati u vidu da u pravu Evropske unije svako lišenje slobode se uračunava u kaznu što znači da je njemu uračunat i neosnovani pritvor u slučaju Pukanić u kome je proveo bezmalo 4 godine. Pri tome svemu treba imati u vidu da je za kazna koju sad izdržava prihvaćena tužba u sudu u Strazburu, zbog toga što je presuda zahvaćena bitnim povredama postupka. Tako kad se sve to uzme u obzir, očekivano je da Sreten Jocić izađe na slobodu. Zadnju riječ daju pravosudni organi", - kazao je Dragoš Cukavac, advokat Sretena Jocića.

Rat se nastavlja?

"U svijetu organizovanog kriminala, to znači dvije mogućnosti. Prva je najčešća, da će čovjek preuzeti vođstvo u kriminalnim grupama u kojima je bio vođa i da će nastaviti da komanduje. Druga je da neće uspeti da se vrati na poziciju lidera, zato što čak i prije nego što je otišao u zatvor, ima dvojicu protivnika koji žele da se popnu na njegovo mjesto i koji su barem jednom iskoristili tu šansu dok je bio zatvoren. Ako jesu onda je došlo do unutrašnjih sukoba iz kojih nastaju teški obračinu između pristalica lidera koji je u zatvoru, a to je ono što emituje toliki broj ubistava. Njihovim izlaskom svakako se rat klanova nastavlja i zaoštrava", istakao je kriminolog Dobrivoje Radovanović i dodao da je resocijalizacija u slučaju te "kategorije" kriminalaca maltene pa - nemoguća.