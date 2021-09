U svijetu fetiša, jedan se najčešće pominje i u vezi je sa stopalima - MONDO vam otkriva kako izgleda biti domino dama u fut fetiš ("foot fetish") okruženju i snimati klipove koje će obožavati i Kventin Tarantino!

Izvor: Printscreen

Pojam seksualnih fetiša u većini kultura širom svijeta i dalje je veliki tabu. Od onih "ekstremnijih", pa ka blažim verzijama, fetiš prema stopalima spada u jedan od najrasprostranjenijih i ne mora uopšte da podrazumijeva bilo koju vrstu golotinje i samog seksualnog čina u vidu penetracije. Nekad je to samo obožavanje tabana, nožnih prstiju, lizanje đonova ili mirisanje čarapa.

Upravo ovakvim sadržajem se godinama bavila i zarađivala za život u Beogradu jedna Nišlijka (37) koja je u svijetu takozvanog "fut fetiša" bila poznata kao "Boginja Viktorija". U ispovijesti za MONDO ona je objasnila šta znači biti domino dama i kako su izgledala snimanja fut fetiš sadržaja kojima je zarađivala za život od svoje 24. godine.

"Nisu sve dominatriks utegnute žene u lateks s maskama i bičevima. Cijela ta priča sa snimanjima je jedno medijsko pakovanje, marketinška niša koja je našla svoje mjesto na tržištu jer ga je bilo, a nama se dešavala jedna magična stvar u vezi sa tim - zarada. Ja nisam dominatriks, ali imam negdje osjećaj kako bi bilo koji paket koji radim trebalo da izgleda, pa i taj", započela je ona svoju priču za naš portal, pa dodala:

"Dominatriks iz ugla fut fetiša je žena koja može da bude i skroz u ulozi 'djevojčice' - u šorcu s bijelim čarapama i patikama. To su uglavnom žene koje ponižavaju muškarca, on prosto njoj služi. Možda to može da se posmatra i iz nekog džentlmenskog ugla, ugla potpune predanosti, ljubavi i poštovanja. Uopšte ne mora da znači da ja nekoga dominiram, ali, da, nekad meni neko čisti cipele jer prosto to voli. To je odnos između ljudi sa pristankom, niko tu nikoga ništa ne tjera da radi. Taj sam fetiš ima tolike varijacije, prisutan je i kod muškaraca i kod žena", rekla je Viktorija za MONDO i naglasila da u sadržaju koji su oni pravili nije bilo golotinje i seksa.

Moćni muškarci vole kada stopalo "miriše"

Iz svog iskustva rada sa muškarcima koji imaju ovaj fetiš, Viktorija je otkrila koja stopala najviše privlače obožavaoce.

"Muškarci koji vole stopala, oni vole da je stopalo lijepo oblikovano. Uglavnom vole manja stopala. Ima nečeg u tim feromonima koje mi na razne ispuštamo, vole 'buke', kao 'buke' vina - vole da osjete miris stopala i vole da vide to stopalo u raznim situacijama. Skoro niko ne voli ekstremne situacije poput stopala sa gljivicama. Lijepo, pedantno stopalo, stopalo koje je mlado u smislu njegovano", rekla je ona za MONDO, pa otkrila koji je uglavnom tip muškarca koji ima ovaj fetiš, ali i šta im teško pada tokom snimanja:

Izvor: Shutterstock/Fantasy Fetish Shop

"Muškarci koji imaju taj fetiš, uglavnom su obrazovani i moćni ljudi, i vole da ih neko tako malo spusti. Oni su svi govorili da im teško pada snimanje sa cipelama i čarapama, jer im to odere nos i usta. Ali, to je opet iz razloga što to nije užitak jedan na jedan, u smislu da je on tu sada sa svojom djevojkom, već je to snimanje koje traje po nekoliko sati i takozvani rob se u tom sadržaju najviše troši. A, da je to s djevojkom situacija, vjerovatno bi bio pravi gušt i korektno."

100 eura za domino, rob se ne plaća!

Video snimci s fut fetiš sadržajem u kojima je Viktorija bila zvijezda i imala veliku bazu fanova, bili su za sajt na stranom tržišu, a ona je za MONDO otkrila kako izgleda jedan dan snimanja:

"Dogovorimo se da recimo taj dan radimo ulogu sekretarice ili komšinice. Uglavnom je svako donosio svoju odjeću, ali postojala je i garderoba na setu koji je bio u iznajmljenom stanu ili kući. Urade se dva snimanja od po 15 minuta - najveći je uspjeh kada je kamera statična i nema osobe koja iza nje snima, ali meni nikada nije predstavljao problem ni kada je kamera aktivna", istakla je ona.

Kako nam je rekla, domino modeli su za tri do četiri sata snimanja dobijali oko 100 eura uz prevoz i hranu tokom trajanja snimanja za sve. Što se tiče submisivnog modela, oni su uglavnom radili za džabe jer je to nešto što vole, ističe Viktorija.

"Kada nismo više mogli da nađemo njih, muškarci ili žene koji su to radili za novac su dobijali za taj period jednog snimanja oko 50 eura", dodala je ona.

Opasnosti ovog posla

Zbog popularnosti ovih snimaka, Viktorija je imala često slučajeve da je neko uhodi, pa i direktna prepoznavanja na ulici.

"Dešavalo se često da budemo u škripcu s modelima koji bi bili u ulozi takozvanog roba, a onda su postojale opasne situacije u kojima na set dođe neko ko je gledao tvoje snimke i zapravo je tvoj fan. Taj neko ne dođe tu zbog posla, već zato što želi da bude u dodiru s tobom kao domino dami i to onda nije prijatno, i te situacije bi se odmah rješavale kada bi se to otkrilo. Nisu opasni oni kojima je to zaista bio fetiš i to su radili iz ljubavi. Bilo je momenata i da me prepoznaju na ulici, i tražili mi da se slikam s njima. Jedan je to okačio na svoje društvene mreže i to mi nije bilo okej", otkrila je ona.

Nema seksa, ali kada zaklacka cipelicom...

"U našim scenama nema eksplicitnih scena, ali ima takozvanog zadirkivanja. Ti podržavaš temu - ja sam danas sekretarica i šta ja tu mogu da radim a da se ne skinem gola, da pored toga što je bizarno ne bude i vulgarno. Klackam cipelicu i tu zaista postoji neka poetska draž - lijepa ženska noga i čarapa sa linijom pozadi. Kada klackaš tu cipelicu to je zaista estetski lijepo. U toj igri je i kakva sam ja, da li sam malo drska ili razmažena, kako držim tijelo, kako prekrštam noge. Detalji kao što su da pogledaš tog nekog ko je tu dolje ispod stola, da li njuši dobro ili ne, ili ga prosto totalno ignorišeš. Ako se pretvaraš da si umoran, izvališ nogu preko njegove glave kao da je hoklica - to su teme kojima se bavimo. I to iznova i iznova reciklimiramo i nema kraja. To je super tema za one koji to vole, da voajerišu", ističe Viktorija za MONDO i dodaje da je fetiša mnogo i u svakodnevnom životu.

"Naši klipovi su se nalazili na stranom sajtu na kom postoje najrazniji oblici fetiša koje ne možete ni da zamislite da postoje. Moj šok je bio kada sam vidjela snimke s pušenjem cigare. To nije sad neko studijsko snimanje gdje neko puši cigaru. Ne, djevojka je izašla na pauzu iz picerije u kojoj radi i otišla iza ćoška da zapali jednu cigaru na brzaka. Neko želi da vidi to i to se prodaje. Ljudi ne razumiju koliko su najobičnije stvari iz života fetišizirane", tvrdi ona.

Možda najzanimljiviji dio rada u foot fetiš svijetu za strano tržište je što je fan njenih klipova bio ni manje, ni više nego čuveni američki reditelj - Kventin Tarantino!

"Kventin Tarantino, imenom i prezimenom, je bio klijent tog sajta i naših sadržaja. Ti sada možeš svoju kreditnu karticu da nazoveš kako hoćeš, ali uglavnom većina zna da Tarantino ima tu preferencu prema foot fetišu i iskreno, ja vjerujem da je to bio on", naglašava Viktorija.

Izvor: DenisProduction.com/Shutterstock

"Dođem i izbacim svu frustraciju"

Iako je rekla da nije klasična dominatriks, Viktorija ističe da je vremenom našla načina da uživa dok radi na snimanjima foot fetiš klipova.

"Ja definitivno imam crtu dominantne bezobraznice. Kada sam krenula sa tim snimanjima, imala sam 24 godine i radila sam u nekom računovodstvu i to me je ubijalo. Nakon tog posla, ja odem jednom nedjeljno na to snimanje i svu frustraciju koju sam imala tamo izbacim. Bila sam i gruba, voljela sam da šamaram, da šamaram stopalima. A, kasnije, postala sam suptilnija. Shvatila sam da ne moram ni da vičem, nego da ga oštro pogledam ili ponižavam riječima. Otvorile su mi se neke dimenzije šta bi sve moglo da se radi, a što nije prihvatljivo društveno u svakodnevnom životu. To je jedno oslobađajuće iskustvo i ako ste se ikada bavili nekim sportom koji oslobađa tijelo na fizički način, ovo je taj isti momenat", ističe Viktorija za MONDO.

Bitan faktor ovog proizvoda da bi bio privlačan gledaocima je element uloga i to podrazumijeva način na koji se nešto kaže i kako se kaže. Sve što se izgovaralo na snimanjima bila je čista improvizacija, a Viktorija je znala šta da kaže...

"Prvo da naglasim da je to uglavnom svima bilo smiješno i teško smo ostajali ozbiljni na snimanjima kada ja kažem tako nešto. Jednom sam rekla 'gnjido jedna', popadali smo od smijeha (smijeh). To je kada bi pričali na srpskom, ali uglavnom se odvijalo na engleskom jeziku i tu mislim da mi je najomiljeniji izraz 'you slut' ('dro*o jedna). Naredila bih im recimo da 'pomirišu', da 'poližu bolje' ili da 'sisaju prste, ližu stopala'... Kada sam tek počela da se bavim ovime, izvinjavama sam im se, ali posle oguglaš i to je skroz okej."

"Osjetila se loše i poniženo"

"Uglavnom ja pretjeram. Prvi put kad je trebalo da gazim po robu, iako sada preferiram da ih nazovem partnerima sa snimanja, imala sam 24 ili 25 godina. Nosila duboke čizme do koljena i štikle su bile toliko visoke da znam da mi je bilo teško da balansiram na njima i bez da stojim na mekoj podlozi. Tadašnji partner na snimanju mi je objašnjavao kako da ga gazim a da ga ne povrijedim, iako bi on to vjerovatno i volio. Prevazišla sam to i gazila sam ga onda sa uživanjem. On trpi, raskrvari se nekad dok ga gaziš po grudima, butinama, leđima... Pazila sam na partnera, nikada nije bilo brutalnosti, ali sam nalazila načina da se u tome i zabavim", objašnjava Viktorija, ali i otkriva da je nekima teško padalo kada bude grublja ili izgovori ponižavajuće riječi koje su dio scenarija:

"Budem grublja sa nekim novim robovima kada im je vatreno krštenje i inicijacija, i oni to uopšte ne zamišljaju tako, pa su se uglavnom žalili da sam previše gruba i nisu se više pojavljivali. Moguće da se nekad zanesem, ali je to moje bilo istinito iz zabave i osjetili su pravo poniženje - ti si ništa i ja se s tobom ophodim kao da si stvar, to ih je pogodilo", priča ona i dodaje da je bio takav slučaj s jednom djevojkom koja bila u ulozi submisivnog partnera na snimanju:

"Ona meni čisti cipele, onda malo oslobodi stopalo iz cipele, ja je usmjeravam kako to da radi i koliko dugo, u isto vrijeme se obraćam kameri i ja sam stvarno bila izvanredna u tome, ali sam je nekim riječima takla. Mi smo u okviru i granicama ovog fetiša, međutim, tog dana je ona nešto osjetila i jedva se vratila na snimanje jer se osjetila loše i poniženo. Ti nemaš scenario na tom snimanju, ponese te momenat i to je jedna zajednička interakcija između tebe i tog modela. Posvađale smo se, nije htjela da snima više, pa smo morali da je molimo i da joj povećamo honorar."

Neko želi prljave đonove, drugi dezinfekciju

U okviru foot fetiša, sastavni je dio, kao što je Viktorija već pomenula, da je nekome gušt da gleda interakciju sa prljavim đonovima ili stopalima, ili čarapama koje su "odstojale".

"Jednom smo napravili eksperiment da ja nosim zimi jedne te iste najlon čarape, ali ništa se tu nije dogodilo i nije bilo neprijatnih mirisa, pa smo se šalili da sam dobila otkaz zbog toga. Ali, kada snimamo scene sa prljavim stopalima, hodamo po stanu i pokušavamo malo da se uprašnjavimo. To često nije dovoljno, pa smo za jači efekat koristili aktivni ugalj. Imali smo muške modele, robove, koji su htjeli da se nekad dezinfikuje obuća, čarape i ostalo, ali bilo je i onih koji to nisu htjeli, pa su đonovi zaista bili prljavi", objašnjava Viktorija za MONDO.

Muž se smijao, porodica podržala

Viktorija je odmah u startu objasnila svojoj porodici čime se bavi, a mužu s kojim je sada u braku je takođe odmah "stavila sve karte na sto".

"Moja porodica cijela zna i oni to poštuju i razumiju. Nikada me nisu osuđivali. Roditelji su me odgajili u duhu da se slobodno priča i stvari dijele. U momentu kada sam sama u drugom gradu i moram da izdržavam samu sebe, ja sam njima govorila šta radim i čime se bavim da bih zaradila novac. Ja sam eksplicitni sadržaj kroz svoje riječi monetizovala. Lijepo sam zarađivala i imala vremena i da studiram", istakla je ona, pa otkrila kako je njen suprug reagovao kada je vidio snimke:

"Mom mužu s kojim imam sina sam odmah na početku rekla sve i zajedno smo gledali moje klipove. Njemu je to bilo smiješno, doživio je to kao neku glupu priču ja mislim i nikada nije gledao na to kao nešto negativno. Voli da se našali i dan-danas kad je neka tema oko stopala."

Izvor: Kostomakh/shutterstock

Međutim, kako kaže, nije takav slučaj uvijek bio s bivšim partnerima gdje je često nailazila na nerazumijevanje.

"Imala sam situacije da me momci zbog toga ostave ili da ne mogu da razumiju i prihvate. Češće su bile situacije da ne mogu da se nose sa društvom. Dogodi se da neko od njegovih prijatelja sazna za to i onda oni ne znaju kako da se nose s tim, pa me jednostavno odstrane iz života. Svi su oni u strahu da uopšte i saznaju šta je to. A, oni koji i saznaju i shvate da tu nema ničeg strašnog, i dalje im bude neprihvatljivo da ih drugi vide u tim okolnostima i sadržajima. Mislim da je tako svuda u svijetu, ne samo na Balkanu", smatra Viktorija.

"Oslobađajuće je"

Za kraj našeg razgovora, Viktorija je objasnila iz kog razloga mnogi i dalje smatraju foot fetiš tabu temom ili nečim neprijatnim:

"Mislim da čim se pomene fetiš, ljudi odmah pomisle da je nešto vulgarno a ne uopšte ne mora da bude. Ja mogu da imam fetiš prema komodama ili baroknoj umjetnosti. I sama riječ odakle to polazi je 'mene to uzbuđuje', ali ne mora da bude bukvalno seksualna stvar", smatra ona, pa dodaje:

"Ljudi 'miješaju babe i žabe'. To što te nešto uzbuđuje, ne znači odmah da ćeš da izvučeš genitalije. Nikada to nije razlog zato što je stopalo prljavo ili kako su nas prethodne generacije nehotice navodile da je mnogo toga prljavo. Ali, foot fetiš ne dolazi uvijek iz neke traume ili lošeg iskustva iz detinjstva. Prije, ja mislim, kao što ja volim da vidim muški vrat, da je i stopalo kao stopalo za njih nešto što vole. Estetski su lijepa, a dlan i stopalo su najintimniji djelovi i senzacija su za sebe. Meni je prijalo da me neko poljubi u stopalo, nikada se nisam osjećala kao da sam nešto zbog toga zgriješila ili da se stidim toga."

Na kraju krajeva, ističe Viktorija, oslobađajuće je.

"Na snimanjima su ti ljudi uvijek bili izvanredni i zabavljali smo se. Jedva čekamo da se nađemo i da pričamo o vanzemaljcima, ili čemu god, jer smo zanimljivi likovi. Onda kada se ubacimo nakon toga u uloge, bude ti draž da s njima to radiš, a posle se zezamo oko toga šta se dešavalo tokom snimanja. Otkriješ tu milion nekih djelova sebe i stvarno je bilo oslobađajuće", zaključila je Viktorija za MONDO.