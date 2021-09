Glumica Danijela Štajnfeld oglasila se na društvenim mrežama kako bi prokomentarisala poruke legende srpskog fudbala Duleta Savića o učitelju glume optuženom za silovanje učenica.

Fudbaler i trener Dule Savić bio je gost u nedjelju Jutarnjeg programa TV Pink gdje je komentarisao istupanje žena u vezi sa silovanjem, polnim uznemiravanjem i seksualnim napastvovanjem u slučajevima Mike Aleksića, Branislava Lečića i drugih. On je ovo nazvao "konstruisanim aferama" i dodao kako, kao prijatelj Aleksića, on apsolutno vjeruje da je profesor glume nevin i da će se to i pokazati.