Beogradska slikarka, Anđelka Bojović otkrila je da je bol za sinom Nikolom, koji je ubijen u aprilu 2013. godine, potpuno promijenio njene poglede na život, a otkrila i šta Luka radi u zatvoru u Španiji.

Izvor: Profimedia/Youtube/marko nede /screenshot/Privatna arhiva

Porodica Bojović već godinama intrigira srpsku javnost. Luka Bojović je uhapšen u Valensiji 2010. godine i u Španiji osuđen na zatvorsku kaznu od 18 godina zatvora zbog organizovanog kriminala. Za falsifikovanje isprava izrečena mu je kazna od tri godine zatvora, za zločinačko udruživanje pet, a za posjedovanje oružja deset godina zatvora.

Njegov mlađi brat ubijen je u aprilu 2013. godinu u Beogradu, kada je izrešetan na ulici blizu svoje kuće iz, kako se sumnja, osvete. Glavni organizator i nalogodavac ubistava bio je pokojni Slobodan Šaranović koji je ubijen u martu 2017. godine u Budvi. Šaranović je, kako se sumnja, zajedno sa Delibašićem iz osvete naložio ubistvo Nikole Bojovića, jer je smatrao da je po nalogu Luke Bojovića, ubijen njegov brat Branislav Šaranović 2009. godine u Beogradu.

Anđelka Bojović, beogradska slikarka i majka Nikole i Luke Bojovića, koja je bila u jednom mandatu dekan Fakulteta likovnih umjetnosti otkrila je da je bol za sinom Nikolom potpuno promijenio njene poglede na život, a da tugu za njim liječi odgajajući njegovu djecu.

U ispovijesti koju je dala prije dvije godine godine ona je otkrila i da je njen stariji sin Luka, koji se smatra naslednikom "zemunskog klana", u španskom zatvoru, gdje služi kaznu od 18 godina, provodi vrijeme slikajući.

"Ja sam Luku savjetovala da piše o susretima u zatvoru, jer tamo cirkulišu najrazličitiji karakteri sa različitim ljudskim sudbinama. Međutim, olovke su po zatvorskim pravilnicima zabranjene. Na moje iznenađenje, počeo je da slika. Poslala sam mu jedan priručnik za slikanje. On je napravio fantastične stvari. Rekla sam mu: 'Sine, samo slikaj i radom ćeš mnogo toga naučiti i svoju ličnost ćeš tako unaprijeđivati'. On je perfekcionista i uporan čovjek. Psihički je jako stabilan i skroz se sačuvao, to mi je najvažnije", rekla je Anđelka.

Na pitanje da li razgovaraju o budućnosti i da li se plaši da će Luka po izlasku željeti da osveti brata, ona je slegla ramenima...

"Ne znam šta će kad završi. Važno mi je samo da je živ i zdrav. Vjerujem da smo svi propatili mnogo, a zadovoljni smo što su počinioci Nikolinog ubistva osuđeni i mahom je zadovoljena pravda. Nikada neću razumjeti taj soj ljudi, taj ljudski otpad. To su zvijeri koje bacaju rukama pet kada ubiju čovjeka i ljube se", ogorčena je ona.

Mlađi sin Nikola ubijen je nedaleko od kućnog praga prije osam godina. Kako kaže, prvih godinu dana je mrzjela cijeli svijet i sklanjala se od ljudi jer je morala da odboluje u miru.

Izvor: privatna arhiva

"Najstrašnije što može da se dogodi jednom čovjeku, desilo se meni. U životu majke koja izgubi dijete ništa više nije isto, sve se mijenja. Bila sam pala do dna, a onda su me trgli riječima: 'Pa čekaj, ti imaš još dvoje djece. Imaš Luku i imaš Mariju i unučiće'. Onda sam se trgla i suzu nisam pustila, a ja na saznanje da ga više neću vidjeti i da ga nema i ne pristajem. Na život, to kad preživiš, ako preživiš, počinješ da gledaš mnogo blagorodnije i postaješ čovjek koji čini dobro i tako se spasava. Razvila sam filozofiju da treba da živim umjesto Nikole, jer dok živim ja, živjeće i on", rekla je tada Anđelka za "Srpski telegraf".

Uhapšena 2017. godine

Anđelka je uhapšena 2017. godine u Nikšiću zbog sumnje da je pripremala ubistvo Ratka Koljenšića, optuženog za ubistvo njenog mlađeg sina Nikole.

Oni su se tada teretili da su počinili krivično djelo - dogovor za izvršenje krivičnog djela pripremanje ubistva Koljenšića. Kako su prenosili crnogorski mediji, u blizini Koljenšićeve kuće u naselju Kličevo primijećen je automobil "panda" beogradskih tablica u kojem su bile dvije osobe. Prema nezvaničnim informacijama, ona je tada u policiji izjavila da nije htjela da naudi Koljenšiću, već samo da vidi gdje živi čovjek koji joj je ubio sina, a poslije privođenja i uzimanja izjave puštena je na slobodu.