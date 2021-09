Oglasila se majka Gorana Vučkovića koji je zvjerski pretukao suprugu NIkoliju.

Izvor: Facebook/printscreen/youtube/printscreen/Televizija Vesti

Goran Vučković (30) iz sela Zablaće kod Čačka je u noći između nedelje i ponedeljka brutalno pretukao svoju suprugu Nikoliju V. (28) koja je zadobila teške tjelesne povrede, nakon čega ju je golu i u polusvjesnom stanju bacio pored kontejnera, te je mještane ovog sela dočekao jeziv prizor koji nikada neće zaboraviti.

"Žena je ležala zgrčena, naga i okružena krvlju. Nije znala gdje se nalazi i imala je podlive i posjekotine na licu. Ovo je zaista strašno što se desilo, a još gore je što se znalo da su i ranije imali problema, jer ga je i ranije prijavljivala policiji“, rekli su mještani.

Nasilnikova majka Stoja Vučković je za zločin saznala lično od njega kada je krvav došao kući i priznao šta je uradio. U kući su se te noći nalazila djeca, a nasilnik je nasrnuo i na svoju majku Stoju.

"Kaže - ubio sam Nikoliju od batina, ne znam da li je živa. Ja sam se tada pogubila u momentu, pitala sam ga gdje je ona i šta je bilo. Bio je krvav, meni je tada bilo sve bilo jasno i uhvatila me panika i strah. On je upao u kuću, mene je udario nekoliko puta. Nekako sam izbjegla, zvala sam Hitnu pomoć da nađu NIkoliju. Vidjela sam da je ozbiljno stanje," rekla je majka nasilnika, kojem je Osnovni sud u Čačku danas odredio pritvor do 30 dana, a na teret mu se stavljaju tri krivična djela, dva u slučaju prebijanja supruge i majke i treće kršenje mjere zabrane pirilaska supruzi zbog ranije počinjenog djela nasilja u porodici, odnosno nasilja koje je vršio nad suprugom.

Uprkos zabrani prilaska, on i supruga su bili na vjenčanju nakon kojeg je došlo do batina. Takođe, nasilnik ima debeo krivični dosije. Za nasilje u porodici je kažnjavan nekoliko puta, a osuđivan je i zbog nelegalnog posjedovanja oružja. Policajci koji su radili uviđaj, kažu da ovakav slučaj prebijanja, nije zabilježen u analima čačanske policije.

"Žena je bila potpuno izubijana, od eksera na motki, a bila je sva izujedana po cijelom tijelu. Krvava, bez uha, polomljenih rebara i kostiju. Potpuno izobličena... Tako prebijenu našli smo je bačenu kod kontejnera", rekao je izvor iz policije.