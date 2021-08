Jasmina Cvetković, koju su mediji prozvali "Crna Jasmina", šest godina je provela u zatvoru zbog ubistva vjerenika Aleksandra Paunovića (22), zvanog Mali Paun, 2000. godine, a 2014. je uhapšena zbog novog ubistva. Tog puta žrtva je bio njen dečko Milan Tomović (38).

Aleksandar Paunović, prva žrtva Jasmine Antonijević (kasnije Cvetković), postao je svojevremeno poznat jer je kao petnaestogodišnjak ubio Dejana Marjanovića Šabana, jednog od šefova kriminala i trgovine drogom na Zvezdari. Zbog toga je kao maloljetnik proveo dvije i po godine u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu, a ovo ubistvo je ovjekovečeno i u filmu "Vidimo se u čitulji".

Antonijević je tad nakon ubistva, izjavila da je Paunović, s kojim se vjerila četiri dana prije ubistva, svakodnevno šamarao i tukao. Pretukao je prije kobnog dana desetak puta, jednom čak i bejzbol palicom. Na lijevoj podlaktici joj je urezao slovo P, a imao je običaj i da ispali metak iz pištolja pored nje, pričala je Jasmina u istrazi.

Kobnog dana se poslednji put zaletio prema njoj i kako je je tada rekla, toliko se uplašila da je mislila da će je ovog puta zaista ubiti. Vidjevši, kako je navela, njegov ubilački pogled i osmjeh, zapucala je i pucala sve dok se pištolj nije zakočio.Pošto je pao na vrata, nije mogla da izađe iz stana na Crvenom krstu, već je iskočila kroz prozor.

Na suđenju u februaru 2001. godine, Jasmina Antonijević osuđena je na šest godina zatvora zbog ubistva vjerenika Aleksandra Paunovića zvanog Mali Paun. Tada joj je sud izrekao i mjeru obaveznog liječenja od narkomanije. Pred odlaska u zatvor promijenila je prezime Antonijević u Cvetković.

Kobno završio i sledeći izabranik

Novo ubistvo se dogodilo u oktobru 2014. godine u beogradskom naselju Miljakovac. Jasmina je u tom trenutku bila već više od sedam godina na slobodi i u vezi sa Milanom Tomovićem koga je tada u stanu njegovog prijatelja Vladimira Petrovića, ubila ubodom noža. Komšije su tada tvrdile da su njih dvoje često posjećivali Petrovića i da su svakodnevno sjedjeli u parku ispred zgrade. Zločinu je prethodila žustra svađa, a komšije su navele da se galama čula još od ranih večernjih sati.

Cvetkovićeva je nakon ubistva pozvala policiju, a potom pobjegla iz stana. Uhapšena je nekoliko sati kasnije u kući rođaka u naselju Vranić, u okolini Beograda.

Tvrdila da se kaje!

"Žao mi je, kajem se što sam ubila Milana! Mnogo sam ga voljela!Vitlala sam nožem ka njemu, a onda sam izašla iz stana. Nisam ni znala da sam ga ubola...", ovim riječima se navodno u tužilaštvu pravdala Jasmina Cvetković te 2014. godine odmah nakon hapšenja, koja je rekla da je Milana Tomovića poznavala duže od 20 godina i da su u vezi bili oko godinu dana.

"Dvaput me pretukao. Za to vrijeme me je dvaput ozbiljno pretukao. Htio je da imamo dijete, pa sam skupljala pare za vještačku oplodnju, a u petak je trebalo da odem kod ljekara da dam krv. U četvrtak me je pozvao pijan. Želio je da se vidimo, a kad smo se našli, počeo je da prijeti da će me ubiti. Na Banjici je nasrnuo na mene i tukao me je, ali sam nastavila da idem s njim", rekla je Jasmina.

Ona je dodala da joj je Milan tražio novac za heroin.

"Zajedno smo se nadrogirali, a onda smo otišli u stan Vladimira Petrovića i tamo se opet posvađali. Udario me je stolicom u leđa, zgrabio nož i krenuo na mene, a ja sam mu poturila stolicu. Nož mu je ispao, a ja sam ga podigla", navodno je rekla Jasmina i istakla da je u tom trenutku izašla iz stana.

"Vladimir je tada dotrčao i rekao mi da je Milan uboden. Ja sam telefonom pozvala prijatelja, koji me je potom odvezao u Vranić. Bila sam kod njega, a ujutru se predala", ispričala je Jasmina.

Trenutno je iza rešetaka, jer ju je Viši sud u Beogradu osudio 2016. godine na 13 godina zatvora zbog ubistva Tomovića, a zbog zločina koje je počinila u javnosti je dobila nadimak Crna Jasmina i Cica ubica.