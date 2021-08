Milorad Tomić ispričao je kako ga je jednog dana pozvao čovjek koji je bio tjelohranitelj Zorana Đinđića sa molbom da mu pomogne.

Nekadašnji tjelohranitelj Vojislava Šešelja i jedan od najpoznatijih izbacivača iz Beograda Milorad Tomić je govoreći o Zemunskom klanu i ubistvu Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića kaže da nema empatiju prema njima dvojici.

"Isto komadaju ko ovi (Belivukova grupa) što su komadali samo se nisu slikali. Mada meni bi više odgovoralo, govorim meni lično, nevezano za političku kliku koja je tada vladala, da su rekli ko je naručio da se ubije Đinđić. Samo ne znam kome bi rekli kad se ne zna ko sve tamo iz tog DOS-a nije upleten. To je bilo jedno takvo izmiješano tijelo bez glave i repa", rekao je Tomić.

Kaže kako u DOS-u su ljudi bili ideološki i intelektualno nespojivi.

"Oni koji su tada vladali državom nisu znali gdje se nalaze. Skupljeni s koca i konopca. Viđao sam ih tih dana pošto smo mi bili kontra njih. Vidio sam ja da je tu strani faktor umiješao prste, i tu ne mislim samo na onaj odlazak po pare u Budimpeštu", rekao je Tomić.

On je potom ispričao priču o kojoj se do sada nije znalo u javnosti.

"Moj drug je bio Đinđićev tjelohranitelj a ja sam bio Šešeljev tjelohranitelj. Mi smo svakoga dana na ulici mogli da dođemo u sukob. A to mi je dobar drug, Dragan Milošević Gagi. Inače džudista. Njega je Šutanovac doveo u DS i pošto je znao da je ovaj hrabar i dobar da bude Zoranom tjelohranitelj", počeo je priču Tomić.

Kako kaže, u to vrijeme Slobodan Vuksanović htio da od Đinđića preuzme DS.

"Jednog dana me zove taj moj drug Gagi i pita me:

- Tošo, šta ćemo da radimo ako se ti i i ja nađemo na ulici?

- Ništa. Ti i i ja nećemo ništa da radimo, odgovorio sam mu.

- E dobro. Nego jel znaš da onaj Vuksanović hoće da nam zauzme odbor DS na Vračaru.

- Dobro, i...?

- Hoćeš da dođeš večeras da mi pomogneš, ja ću biti tamo.

Taj gradski odbor DS su čuvali Gagi i još jedan momak. Ali on zove mene, radikala, koji se svaki dan bijem sa Otporom na ulicama, skidam im majice. On zove mene da mu pomognem da sačuva odbor. Ja odem, i cijelu noć budem sa njim. E to se zove drugarstvo. On bi to isto za mene uradio", ispričao je Tomić.