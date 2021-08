Prije više od 20 godina ubijen je u hotelu "Interkontinental" Željko Ražnatović Arkan, a pored njega se u tom trenutku nalazila i njegova supruga Svetlana Ceca Ražnatović koja je do detalja opisala užas koji je doživjela u tom trenutku.

Željko Ražnatović Arkan (48) i njegovi prijatelji Milenko Mandić (44) i Dragan Garić Gara (47) ubijeni su 15. januara 2000. godine u beogradskom hotelu "Interkontinental" za svega deset sekundi, a možda i u kraćem intervalu! Ovo je utvrdio sudski vještak balističar, koji je naveo da je u tom roku ispaljeno devet projektila, sa koliko su pogođeni Arkan i njegovi prijatelji.

Pored Arkana je u njegovim poslednjim trenucima života bila njegova supruga, folk pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović koja je bila i jedan od svjedoka kasnije na suđenju, a prizori koje je opisala su stravični.

"Pritrčala sam separeu i ugledala zgrušanu krv na Željkovom lijevom oku koje je bilo zatvoreno. Zubi su mu bili izbijeni, a kada sam ga protresla, počeo je da kašlje i izbacuje krv iz usta. Manda je sjedio pognut i krvario je iz oka i usta, a Garić je ležao pored separea i držeći se za stomak jecao: 'Joj, joj'. U jednom trenutku čula sam Zvonka Mateovića kako viče: Spusti pištolj!'", pričala je Ceca i dodala šta je vidjela potom:

"Okrenula sam se i ugledala mladića u žuto-teget jakni, kako diže pištolj sa poda. Nikada ga više nisam vidjela", svjedočila je pjevačica svojevremeno tokom procesa za ubistvo njenog supruga Željka Ražnatovića Arkana, Milenka Mandića Mande i Dragana Gavrića.

Prije samog ubistva, pjevačica je sa sestrom Lidijom bila u obližnjem butiku.

"Po dolasku u hotel svi smo otišli u butik 'La France', a pola sata kasnije Željko je izašao da pronađe prijatelja Mandu. Povremeno sam sa sestrom obilazila svoje butike i prolazila pored puža (separe) u kojem je Željko sjedio sa Mandom i Garićem. U jednom trenutku pored njega je sjedio i Branko Jevtović Jorga, a kad sam sledeći put došla, njega nije bilo. Sjela sam malo pored supruga i otišla u 'La France'", pričala je Ražnatovićeva.

"U jednom trenutku u butik je utrčao Zvonko Mateović, tražio je da mu dam pištolj jer je on ispalio sve projektile iz svog oružja. Dala sam mu moj valter, ali on nije ispalio nijedan metak. Neke žene su mi branile da izađem iz butika, a Zvonko je vrištao: 'Ubijen je komandant'. Smogla sam snage i otrčala do muža. Garić je bio na podu, Željko je krvario, pokušala sam sa reanimacijom. Vidjela sam da je Manda na mjestu mrtav. Vrištala sam da neko pozove Hitnu pomoć, dok sam Željku iz usta vadila krv", rekla je Arkanova udovica, pa otkrila da je ona pomogla da se Arkan odvede do privatnog vozila i brzo preveze u bolnicu.

"Uhvatila sam ga pod pazuh jedne ruke, Zvonko pod pazuh druge ruke, a onaj čovjek i Lidija za noge. Jedva smo ga provukli kroz kružna vrata. Smjestili smo ga u bijeli policijski džip 'pajero', ali je jedan policajac rekao da nema dozvolu starješine da vozi auto, tako da se onaj čovjek ponudio da BMW preveze Željka u bolnicu", rekla je tada Ceca.

Na pod hola u "Interkontinentalu" padale su čaure, čaše, šolje i flaše, a gosti su zalegli na pod sklanjajući se od rafalne paljbe. Policija je na lice mjesta došla brzo, ali ne i Hitna pomoć Arkan je ranjen sa tri hica u glavu, a projektili su mu razorili mozak. Teško je ranjen u 17.10 časova, pa neslužbenim vozilom prebačen u Uregentni centar, ali uprkos naporima lekara da ga spasu, umro je u 18.45 sati na operacionom stolu.

Za Arkanovo ubistvo je osuđen bivši policajac Dobrosav Gavrić u Srbiji na 35 godina, ali je uhapšen tek 2012. u Južnoafričkoj Republici. Suđeno je i saučesnicima Milanu Đuričiću i Draganu Nikoliću koji su dobili po 30 godina.

